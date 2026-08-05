한국환경공단·인천국제공항공사·인천항만공사 공동 재원 3300만 원 조성 청년 소셜벤처기업 6개사 선정, 청년 고용 시 1인당 최대 200만 원 고용지원금

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 4일 인천 연수구 ‘소셜캠퍼스 온 인천’에서 ‘2026년 사회연대경제기업 고용지원금 지원사업’ 대상으로 선정된 청년 소셜벤처기업 고용지원금 전달식을 가졌다고 5일 밝혔다.

이번 사업은 인천지역 사회연대경제기업의 지속 가능한 성장과 청년 일자리 창출을 지원하기 위해 추진돼 공단과 인천국제공항공사, 인천항만공사가 공동으로 총 3300만 원의 재원을 조성했다.

최종 선정된 기업은 원도심 재생, 환경, 복지 등 지역사회 현안 해결을 위한 창업 아이템을 보유한 곳으로, ▷㈜에코드인 ▷지읒아트스튜디오 ▷호미(예비창업기업) ▷홈투게더(예비창업기업) ▷베일리텍스타일 ▷한바다 총 6개 사이다.

선정기업들은 11월까지 ㈜아이엔유파트너스의 창업기업 육성 프로그램과 함께 인천지역 청년을 신규 채용할 경우 청년 1인당 최대 200만 원의 고용지원금을 지원받는다.

또 참여기업을 위한 집중지원 프로그램으로 ▷창업역량 강화교육 ▷기업 간 네트워킹 교류회 ▷성과공유회 등이 진행된다. 특히 세무·변리 등 전문 분야와 사회적기업 인증, 마케팅 등 기업별 맞춤형 심화 멘토링으로 지원을 강화한다.

차광명 한국환경공단 경영기획이사는 “지역사회 문제를 해결하는 청년 소셜벤처기업의 사회연대경제 활성화와 지역 청년의 일자리 창출로 기업과 청년이 함께 성장하는 인천을 만드는 성장동력이 되길 바란다”고 말했다.