결혼정보회사 가연은 경기도치과의사회와 회원 및 자녀들의 결혼 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

경기도치과의사회는 경기도 내 치과의사의 권익 향상과 도민 구강 건강 증진을 위해 활동하는 전문직 단체다.

이번 협약은 양 기관이 상호 협력을 바탕으로 회원과 가족을 위한 복지 서비스를 확대하고, 결혼 지원 프로그램을 제공하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 가연은 경기도치과의사회 회원을 대상으로 전용 가입 혜택과 맞춤형 결혼 지원 서비스를 제공할 예정이다. 회사 측은 20여 년간 축적한 회원 데이터를 기반으로 개인별 성향을 고려한 매칭 서비스를 운영한다.

서비스는 커플매니저와 매칭매니저가 함께 회원을 관리하는 2대1 매칭 시스템을 비롯해 AI 기반 추천 프로그램과 회원 전용 서비스인 ‘가연 멤버스’ 등을 포함한다. 가입은 가연의 내부 심사 및 회원 기준에 따라 진행된다.

해당 서비스는 서울 본사를 포함한 전국 직영 지사에서 동일한 기준으로 이용할 수 있다.

가연 관계자는 “경기도치과의사회 회원들이 좋은 인연을 만날 수 있도록 다양한 결혼 지원 서비스를 제공할 계획”이라며 “앞으로도 전문직 단체와의 협력을 확대해 회원 복지 향상에 기여하겠다”고 말했다.

한편 가연은 경기도치과의사회를 비롯해 한국법조인협회, 국세청, 우리은행 자산관리그룹, 현대자동차 등 다양한 전문직 단체와 공공기관, 기업을 대상으로 결혼 지원 제휴를 이어가고 있다.