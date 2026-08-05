- 박수현지사, 기획예산처 연이어 찾아 핵심 현안 설명… 총사업비 1조 5000억원 규모 정부예산 반영 건의

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 내년도 국비확보를 위한 막바지 대응에 분주하다. 박수현 지사는 지난달 기획예산처 장관에 이어 차관을 연이어 만나며 내년도 국비확보를 위한 총력전을 펼치고 있다.

박 지사는 내년도 정부 예산안 최종 편성에 앞서 5일 기획예산처를 방문해 조용범 차관과 면담을 갖고 정부 예산안에 반영돼야 할 충남 핵심 현안 사업에 대한 정부 차원의 지원을 요청했다.

이번 방문은 부처안에 미반영되거나 일부 감액된 사업의 필요성을 다시 설명하고 국가 균형 발전과 미래 성장동력 확보를 위한 핵심사업의 정부예산 반영 및 국가계획 반영 등을 건의했다.

이날 건의한 주요 사업은 ▷서해선-경부고속선(KTX) 연결 ▷5극, 충남권 인공지능 대전환(AX) ▷충남권 국립호국원 조성 ▷인공지능(AI) 특화 시범도시 조성 ▷축산환경관리원 신축 ▷제6차 국도·국지도 일괄 예비타당성조사 통과 ▷제5차 국가철도망 구축계획 반영 등 10건이다.

이들 사업은 도로·철도 국가계획 반영 사업을 제외한 총사업비 1조 5000억원 규모로, 도는 내년도 정부예산 551억원 반영과 함께 예비타당성조사 통과, 국가계획 반영 등 주요 사전 절차가 차질 없이 추진될 수 있도록 정부의 적극적인 관심과 지원을 요청했다.

특히 ‘5극, 충남권 인공지능 대전환(AX)’과 ‘인공지능(AI) 특화 시범도시 조성’은 인공지능 기반 산업 생태계를 구축하고 지역 주도의 디지털 혁신을 촉진해 국가 인공지능 경쟁력을 높이는 핵심사업으로, 미래 전략산업 육성을 위한 정부예산 반영 필요성을 강조했다.

또 서해선-경부고속선(KTX) 연결과 제5차 국가철도망 구축계획 반영, 제6차 국도·국지도 일괄 예비타당성조사 통과는 충남을 비롯한 충청광역연합의 교통망 확충, 국가 균형 발전을 견인키 위한 핵심 기반 사업임을 설명하며 정부의 지원을 요청했다.

이와 함께 충남권 국립호국원 조성과 축산환경관리원 신축 등은 국가 보훈 기반 확충과 축산 환경 정책 기능 강화를 위한 사업으로, 지역 정주 여건 개선과 행정서비스 향상을 위해 정부 차원의 지원이 필요하다고 건의했다.

박 지사는 이날 미래 성장동력 확보와 국가 균형 발전 실현을 위해 정부예산의 중요성을 강조하고 핵심 현안이 정부 예산안에 최대한 반영될 수 있도록 기획예산처의 적극적인 관심과 협조를 당부했다.

도는 정부 예산안이 국회에 제출될 때까지 기획예산처, 중앙부처를 대상으로 핵심사업의 필요성을 지속 설명하고 정부안에 미반영되거나 감액된 사업은 국회 심의 과정에서 증액될 수 있도록 국회와도 긴밀히 협력하는 등 내년 정부예산 확보에 행정력을 집중할 방침이다.