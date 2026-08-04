카운터포인트리서치 2분기 D램 시장 점유율 조사 삼성전자, 39%로 세 분기 연속 1위 수성 마이크론, 12년 만에 하이닉스 점유율 턱밑 추격 생산능력 확충 속도 CXMT “CXMT 빅3 진입, 어떻게보다 언제”

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 역대 최대 실적을 기록하며 국내에서 축포를 울리고 있을 동안, 미국 메모리 기업 마이크론과 중국 메모리 기업 창신메모리(CXMT)가 추격 속도를 바짝 높여오고 있다.

2014년 SK하이닉스가 마이크론의 점유율을 추월한 이후 12년 만에 마이크론과 SK하이닉스의 점유율이 1%포인트차로 좁혀졌다. CXMT는 1년새 점유율을 약 2배 가까이 늘리며 글로벌 D램 점유율 4위를 굳혔다.

4일 시장조사업체 카운터포인트리서치의 2026년 2분기 D램 매출 시장 점유율에 따르면, 삼성전자는 올해 2분기 점유율 39%를 기록하며 1위를 유지했다.

반면 SK하이닉스는 매출이 전년 동기 대비 214% 증가했지만 점유율은 전년 동기 39%에서 26%로 하락했다.

최정구 카운터포인트 책임연구원은 “지난해 대비 삼성의 반등은 그간의 모든 부진을 말끔히 씻어 냈다”며 “삼성은 범용 D램의 수요 증가와 가격 상승의 수혜를 입은 동시에 HBM(고대역폭메모리) 분야에서도 점유율을 확대해 나가고 있다. 3분기에도 추가적인 가격 상승이 예상, 삼성전자의 실적은 더욱 성장할 것으로 예상된다”고 분석했다.

하지만 2위인 SK하이닉스 자리는 위태로웠다. 마이크론은 이번 분기 점유율 25%를 기록하며 SK하이닉스와 단 1%포인트차를 기록했다. 2014년 2분기 SK하이닉스는 점유율 27%를 기록하며 마이크론(26%)을 역전하며 꾸준히 2위 자리를 지켜왔다. 하지만 12년 만에 마이크론에 바짝 따라잡혔다.

황민성 카운터포인트 리서치 디렉터는 “SK하이닉스는 전분기 및 전년 대비 기준 모두에서 기록적인 실적을 달성했지만, 삼성전자와 마이크론이 양쪽에서 압박하면서 시장 점유율이 하락해 경쟁사에 비해 성장세가 둔화됐다”고 분석했다.

황 디렉터는 2가지 이유를 꼽았다. 경쟁사 대비 HBM 비트 출하량과 매출 비중이 가장 높아 HBM 평균 가격 하락의 영향을 크게 받았다는 것이다. 실제로 2분기 범용 D램 가격은 1분기 대비 급등한 반면, HBM 가격은 지난해 대비 하락했다. 기존 HBM3E 제품 가격 하락과 HBM4 출시 지연이 맞물리면서 HBM 평균 가격 하락 현상이 벌어졌다.

또한 SK하이닉스가 경쟁사보다 LTA(장기공급계약)를 일찍 체결하면서 D램 가격 인상 수혜를 그만큼 못봤다는 분석이다. 황 디렉터는 “LTA는 고정 계약 가격을 기준으로 상한선과 하한선을 설정하기 때문에 메모리 가격 상승기에 일찍 협상된 고정 가격은 현재 수준보다 낮을 수밖에 없다”고 설명했다.

4위인 CXMT 추격 속도도 상당히 가파르다. CXMT는 2분기 점유율 7%를 기록하며 지난해 대비 716% 성장했다. 카운터포인트리서치는 CXMT를 “범용 D램에 대한 견조한 내수 수요와 생산 능력 확장에 힘입어 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 D램 공급업체가 됐다”고 짚었다.

닐 샤 카운터포인트리서치 부사장은 “하반기 CXMT의 IPO(기업공개)로 HBM 및 LPDDR6(저전력 D램)를 위한 생산 능력 확장을 얼마만큼 끌어올릴 것이냐가 관건”이라며 “CXMT가 PC를 시작으로 주요 글로벌 1티어 고객사의 내수 및 해외 수요를 충족할 만큼 충분한 생산 능력과 역량을 확장할 수 있다면, 1년 뒤 CXMT의 시장 점유율은 지금과 크게 달라져 있을 것”이라고 당부했다.

그러면서 “문제는 ‘어떻게’가 아니라 ‘언제’ CXMT가 메모리 ‘빅3’ 클럽에 진입할 수 있는가이다”라고 덧붙였다.

CXMT는 IPO 이후 베이징에 두 번째 메모리 반도체 공장 설립을 추진하는 등 생산 능력(캐파)을 빠르게 확충하고 있다. 만약 공장이 설립된다면 월 약 60만장의 생산능력을 확보할 것으로 예상되는데, 이는 삼성전자(월 약 65만~70만장)에 육박하는 수준이다.

메모리 수요가 폭발적으로 늘면서 메모리 3사가 수요를 다 못 메우는 공백이 발생했고 CXMT가 이 틈을 노려 폭발적으로 성장했다는 게 업계의 분석이다. 최근 메모리 공급 부족에 가격도 치솟자 애플은 트럼프 행정부를 대상으로 “CXMT산 메모리를 쓰게 해달라”는 로비를 벌이고 있기도 하다.