조아제약 건강기능식품 ‘리포좀 비타민C 1000’(사진) 판매가 호조세다.

4일 회사에 따르면, 출시 일주일 만에 누적판매량 8000개(총 24만포)를 돌파했다. 3초에 1포꼴로 팔린 셈.

이는 비타민C의 생체이용률을 극대화한 게 특징. 리포좀공법은 생체친화성 높은 인공막으로 약물을 감싸 필요한 부위에 도달하게 한다. 체내흡수율을 높이고 고함량 섭취 시 발생할 수 있는 속쓰림 등 위장장애를 최소화해준다.

네덜란드 리포좀 기업 큐어써포트(CureSupport)와 협업해 제조됐다. 큐어써포트는 리포좀 비타민C의 체내흡수율 향상을 인체적용시험으로 확인했다. 유럽과 미국 등 65개국에 제품을 수출한다.

신제품은 물 없이 입안에서 부드럽게 녹는 구강용해분말 제형이다. 큐어써포트가 처음 개발한 제형으로, 조아제약이 독점 판매한다.

한 포에 비타민C 1000mg이 함유돼 1일 1회 섭취로 1일 영양성분 기준치 대비 1000%가 충족된다. 비타민C는 유해산소로부터 세포를 보호하고 결합조직 형성과 철분 흡수에 필요한 영양소다.

무설탕 제품으로 당류부담을 줄였으며, 파인애플맛을 적용해 맛에 민감한 소비자도 쉽게 즐길 수 있게 했다. 개당(상자당) 스틱 30포로 구성됐다.

조아제약 관계자는 “높은 흡수율, 고함량, 섭취편의성으로 고품질 비타민C를 찾는 이들에게 호평을 받는다”고 했다.