- 11일 대전시와 하나금융그룹 공동 주최…일자리 체험·이력서 작성 지도·현장 면접 등 다채

[헤럴드경제= 이권형기자] 중장년만의 취업·재취업의 기회를 제공키 위한 유니크한 일자리 박람회가 대전서 열린다.

대전시는 4일 하나금융그룹과 공동으로 주최하는 ‘2026 하나 JOB 매칭 페스타 in 대전’을 오는 11일 오후 1시~5시까지 대전시청 2층 로비에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 지역 중장년 구직자를 위한 일자리 박람회다. 현장 참여기업 18개사와 온라인 참여기업의 채용 정보를 한눈에 확인할 수 있는 채용 게시대를 운영한다.

이를 통해 중장년 구직자에게는 취업·재취업과 새로운 도전의 기회를 제공하고, 구인난을 겪는 지역 기업에는 우수 인재를 연결할 계획이다.

중장년층의 특성과 수요를 반영해 개인 창작자(1인 크리에이터) 체험관 등 4개 일자리 체험관을 운영한다. 경력 상담과 이력서 작성 지도, 7개 기관이 참여하는 정책 홍보관, 부대행사도 마련한다.

특히 인공지능 체험 공간에서는 인공지능을 활용한 이력서 작성, 모의 면접, 진로 성향 진단 등 취업 지원 서비스를 제공한다. 건강 관리 체험도 함께 운영할 예정이다.

대전시 문인환 경제국장은 “하나금융그룹과의 협력을 통해 우리 지역 중장년층에게 알찬 일자리 정보를 제공하게 됐다”며 ‘취업·재취업을 희망하는 중장년 구직자분들의 많은 관심과 참여’를 당부했다.

행사 참여를 희망하는 구직자는 온라인으로 사전 등록하거나 행사장에서 현장 등록 후 참여할 수 있다. 신분증을 지참하고 현장 면접에 참여한 선착순 100명에게는 1만원의 면접비를 지급한다.