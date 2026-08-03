영업이익, 전년比 256.1% 증가 매출 1조6679억원, 26.2%↑ 순이익 흑자전환, “에너지 경쟁력 확대”

[헤럴드경제=서정은 기자] DL이 주요 자회사들의 호실적에 힘입어 매출, 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

DL은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 2565억원으로 작년 동기보다 256.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 3일 공시했다.

매출은 1조6679억원으로 지난해 동기보다 26.2% 증가했다. 순이익은 1527억원으로 흑자 전환했다.

주요 자회사별로는 DL케미칼이 폴리부텐(PB) 부문의 높은 수익성을 유지한 가운데 폴리에틸렌(PE) 제품 가격 상승에 힘입어 영업이익이 지난해 동기 대비 160% 증가했다.

미국 자회사 크레이튼은 폴리머와 케미칼 부문의 판매량 증가와 제품 가격 상승, 스프레드 확대에 힘입어 영업이익이 지난해 같은 기간보다 1000억원 이상 늘었다.

DL에너지는 전 세계 전력 수요 증가에 힘입어 매출은 74%, 영업이익은 121% 증가했다. 미국 나일스(Niles)와 페어뷰(Fairview) 발전 자산이 실적 개선에 기여한 것으로 분석됐다.

호텔 자회사 글래드는 외국인 관광객 증가로 객단가와 객실점유율이 함께 상승하면서 영업이익률 33.1%를 기록했다. 매출과 영업이익 모두 2분기 기준 역대 최대 실적이다.

DL 관계자는 “스페셜티 제품 중심의 석유화학 사업 경쟁력과 주요 자회사들의 안정적인 성장세에 힘입어 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다”며 “에너지 인프라 사업 경험을 바탕으로 글로벌 에너지 경쟁력을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.