[헤럴드경제=함영훈 기자] “오...쌤이었어요? 늘 마니또 생각하며 좋은 마음 간직했어요.”

마니또는 선후배, 사제, 멘티멘토, 벗들 사이에, 누가 누구인지 모르게 맺는 믿음의 친구이다.

늘 자신을 애정어린 시선으로 지켜봐주는 사람이 있음을 알고, 아름다운 나날, 부끄럽지 않은 일상을 영위하는 것이다.

내 마니또를 만나는 순간, 감동이 배가되고, 잘 살아온 내 모습에 자부심을, 애정으로 지켜봐주었던 마니또에게 감사함을 느낀다.

많은 결정권을 가진 공직에 있으면서 부조리와 탈법의 유혹은 끊이질 않는다. 누군가 나를 챙기고 다독이며 초심을 잃지 않게 해준다면, 공직자의 길을 더욱 보람차게 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있을 것이다.

홍천교육지원청이 공직 청렴을 담보할 또 하나의 방법으로 ‘마니또’ 맺어주기를 해 눈길을 끈다.

3일 전 직원을 대상으로 운영한 ‘제2회 마니또 청렴 숨은 천사 행사’를 마무리하며, 직원 간 배려와 감사의 마음을 나누는 시간을 가졌다.

이번 행사는 무작위로 배정된 마니또에게 청렴 메시지 카드를 전달하는 방식으로 진행됐으며, 행사 마지막 날에는 서로의 마니또를 공개하고 소감을 나눴다.

직원들은 상대방을 향한 칭찬과 격려, 감사의 마음을 진심 어린 메시지로 전하며 서로를 이해하고 배려하는 조직문화를 함께 만들어가는 뜻깊은 시간을 보냈다.

문선옥 교육장은 “이번 행사를 통해 직원 간 소통과 상호 이해가 깊어지고 청렴 문화가 자연스럽게 확산됐다”며, “앞으로도 직원 참여형 청렴 캠페인을 끊임없이 이어가겠다”고 말했다.