5대 은행 PB 주식 시장 긴급진단 코스피 31일 17% 급등에도 7월 22.19%↓ 외환위기·금융위기 이은 세번째 월간 낙폭 “기업이익 훼손은 아냐, 수급이 꼬인 결과” 하반기 최대 변수 美 금리인상 여부·중동정세 “성장주·가치주, 달러화 비중 점차 높여야”

“폭락 그리고 급등.”

7월 국내 증시는 극단을 오갔다. 지난달 코스피는 30일까지 34.01% 무너졌다가, 마지막 하루에 12%포인트를 되찾았다. 31일 코스피는 전날보다 1001.89포인트(17.91%) 오른 6595.45에 마감하며 역대 최대 상승 폭과 상승률을 동시에 새로 썼다. 그 결과, 7월 월간 낙폭은 22.19%로 줄었다. 그래도 1997년 10월 외환위기(-27.25%), 2008년 10월 금융위기(-23.13%)에 이은 역대 세 번째다.

헤럴드경제가 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 프라이빗뱅커(PB) 5명에게 긴급 진단을 요청한 결과, 이들은 “기업 이익보다 수급과 심리가 무너진 장세”라고 입을 모였다. 다만 무엇을 사야 하는지를 두고는 의견이 엇갈렸다.

▶“실적은 그대로인데 수급이 꼬였다”=박태형 우리TCE시그니처센터 지점장은 급등락 장세의 원인으로 5월 27일 상장된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품과 신용 청산을 꼽았다. 그는 “기업 실적에 대한 변화는 전혀 없었지만 매도가 매도를 부르는 흐름이 30일까지 이어졌다”고 말했다. 조한조 NH농협은행 WM사업부 시장분석전문위원도 단일종목 레버리지 상장 이후 일부 종목의 시가총액 영향력이 커지면서 변동성이 확대됐다고 진단했다.

민세진 신한프리미어PWM 서울파이낸스센터 팀장은 기관·외국인의 집중 매도와 인공지능(AI) 반도체 고점 논란, 금리인상 불안, 중동 리스크가 겹치면서 공포감이 극대화했다고 봤다.

박은경 하나은행 Club1한남PB센터 부장은 대형 반도체주 쏠림을 지목했다. 상반기 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 3개 종목의 코스피 시가총액 비중이 55%에 달한 가운데 코스피가 30% 내릴떄 반도체주는 40% 빠졌다는 설명이다. 미국의 빅테크의 현금흐름 악화 우려와 중국의 심자외선(DUV) 노광방비 국산화 소식도 악재로 작용했다.

금융위원회가 지난달 31일부터 단일종목 레버리지 ETF·상장지수증권(ETN)의 기본예탁금을 기존 1000만원에서 현금 3000만원으로 높인 것도 변곡점으로 꼽혔다. 박 지점장은 “8월부터 변동성이 잦아들며 주가가 본질가치로 수렴할 가능성이 있다”고 했다.

반면 정성진 KB국민은행 강남스타PB센터 부센터장은 “지금은 단기 방향을 예측하기보다 저점 매도와 추격 매수를 모두 경계해야 할 시장”이라고 말했다.

▶최대 변수는 미국 금리…“9월 인상은 어렵다”=미 연방준비제도(Fed)는 지난달 29일(현지시간) 기준금리를 연 3.50~3.75%로 동결했지만 12명의 위원 가운데 3명이 0.25%포인트 인상을 주장했다. 금리선물시장은 9월 인상 가능성을 50%대 중반으로 반영하고 있다.

PB들은 미국 장기금리와 중동 정세를 핵심 변수로 꼽았다. 미 국채 10년물 금리는 지난달 23일 장중 4.71%, 30년물은 5.2%를 넘어섰다. 장기금리가 오르면 성장주의 미래 이익에 적용되는 할인율이 높아져 국내 반도체주에도 부담이 된다.

박 지점장은 “장기금리가 오르면 성장 기업의 미래 이익을 현재가치로 환산할 때 할인율이 높아진다”며 “이익 전망에 변화가 없어도 가치가 떨어지고, 그러면 우리나라 반도체 기업 주가에도 부담을 준다”고 말했다.

금리 인상 시점에 대해서는 12월이 유력하다는 전망이 우세했다. 정 부센터장은 “11월 3일 중간선거가 있는데 9월에는 금리 인상을 못 한다”며 “기준금리를 올리지 않아도 이미 국채 금리가 상당히 반영돼 있기 때문에 굳이 올릴 것 같지 않다”고 말했다.

다만 유가 상승과 인플레이션이 이어지면 9월 인상도 배제하기 어렵다는 의견이 나왔다. 박 부장은 “중동 정세 전개에 달려 있다”며 “유가와 인플레이션이 예상보다 높은 수준을 지속하면 9월 인상 가능성도 있다고 본다”고 말했다.

박 지점장도 “미국과 이란 문제가 호르무즈 해협 장기 봉쇄로 이어지면 유가가 급등하고, 미국 물가를 다시 밀어 올려 금리 인상 압박으로 되돌아온다”며 중동을 두 번째 변수로 꼽았다.

개인투자자가 살펴볼 지표로는 미 국채 10년물 금리와 반도체 수출에 선행하는 경기선행지수가 제시됐다. 박 부장은 “주식에 영향을 많이 미치는 것은 10년물 국채 금리”라며 “100% 맞는 것은 아니지만 국채 금리가 올랐을 때 지수와의 상관관계를 보면 방향성은 어느 정도 잡을 수 있다”고 말했다.

▶1400원대 초로 내려온 환율, 달러 담을 때인가=원/달러 환율은 6월 말 주간거래 종가 1549.4원에서 31일 1424.0원으로 떨어졌다. SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장으로 조달한 265억달러(약 40조원)의 환전 수요와 한미 금리차 축소가 꼽혔다.

박 부장은 “달러 공급 물량이 대부분 소화되는 것이 8월까지”라며 “그 이후로는 외국인의 국내 주식 매수·매도에 따라 환율이 움직일 것”으로 봤다. 대응은 갈렸다. 박 지점장은 “자산가에게 팔라고 조언하지는 않는다”며 “달러 포지션이 적정 이하라면 오히려 환율이 떨어질 때 담아가는 기회로 삼아야 한다”고 말했다.

민 팀장도 “환율이 너무 높아 환전하지 못했던 분들이 원화가 강세로 가면 오히려 달러를 더 매수하려 한다”며 “1400원 밑으로 내려가면 환전하려는 대기 수요가 굉장히 높다”고 전했다.

반면 정 부센터장은 1400원대도 여전히 높은 수준으로 봤다. 그는 “과거 1150~1200원 사이가 환율의 범위였는데 지금은 그걸 넘어서 있다”며 “1550원에 비하면 싸지만 1420~1430원이라는 환율은 여전히 비싼 축에 속한다. 통화 분산을 위해 지금이라도 환전해서 달러를 갖고 있어야 한다는 것은 아니다”라고 말했다.

박 부장은 달러 보유 여부에 따라 전략을 달리해야 한다고 조언했다. 그는 “달러 비중이 아예 없는 분들은 조금 담아보는 게 좋다”며 “가장 좋은 것은 적립식으로 모아 나가되 환율이 내려갔을 때 일부는 한 번에 잡는 방식”이라고 권했다.

▶“몰빵은 위험”…성장주 55%, 가치주 30%, 현금 10~20%=PB들이 가장 강조한 원칙은 분산이었다. 박 지점장은 실적에 비해 주가가 많이 빠진 조선·방산·증권·전력 인프라를, 조 위원은 금융·헬스케어를 유망 업종으로 꼽았다. 민 팀장은 반도체와 상관관계가 낮고 실적과 배당이 안정적인 금융주를 포트폴리오의 20~30%가량 담을 것을 제안했다.

박 부장은 성장주 55~60%, 은행·배당주 등 가치주 30%, 현금성 자산 10~20%를 제시했다. 조정 때 매수할 수 있도록 현금을 확보하되 반도체를 완전히 배제하는 것도 피해야 한다는 설명이다. 반도체 사이클과 상관관계가 낮은 화장품도 분산 업종으로 거론됐다. 정 부센터장은 종목뿐 아니라 매수 시점도 나누고 목표 수익률에 도달하면 일부 차익을 실현하는 ‘시간 분산’을 강조했다.

국내 증시 비중을 두고는 시각이 갈렸다. 정 부센터장은 높은 변동성을 이유로 환헤지형 미국 ETF나 인덱스펀드를 권했다. 박 부장은 기존 국내 반도체 투자는 유지하되 신규 자금은 미국 시장으로 분산할 것을 제안했다.

PB들은 이번 폭락이 기업 이익의 훼손보다는 수급과 심리에서 비롯됐다는 데 의견을 같이했다. 대응법은 달랐지만 한 종목·섹터·통화·시점에 자산을 몰아넣지 말아야 한다는 조언에는 이견이 없었다. 정호원 기자