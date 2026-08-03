육아정책연구소와 공동 구축 결실 부모·교사에 정보·서비스 등 제공

삼성복지재단과 육아정책연구소가 모든 영유아가 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 발달지원 플랫폼 ‘새싹과단비’를 오픈한다고 3일 밝혔다.

‘새싹과단비’는 부모와 교사가 아이의 발달 수준을 이해하고 맞춤 지원할 수 있도록 영유아 발달체크, 시기별 발달 안내, 발달지원 놀이, 아동 거주지역별 전문기관 정보를 한 곳에 담은 원스톱 발달지원 통합 플랫폼이다.

삼성복지재단은 국무총리산하 국책연구기관인 육아정책연구소와 협력해 2024년부터 약 2년에 걸쳐 ‘새싹과단비’ 구축에 나섰다.

‘새싹과단비’는 육아정책연구소가 개발한 영유아 발달체크도구 K-SIED(Korean Screening Index of Early Development)를 무료로 제공해 누구나 쉽게 아이의 발달상태를 스크리닝할 수 있다. 검사결과에 따라 부모나 교사가 활용할 수 있는 ‘맞춤형 발달지원 놀이’ 콘텐츠를 제공하고 정밀 진단과 치료를 받을 수 있는 지역별 전문기관 정보까지 연결한다.

삼성복지재단은 앞으로 부모·교사 모니터링단과 서포터즈들과 함께 플랫폼을 개선해 나가고 영유아 발달을 지원하는 공공기관들과 네트워크 구축을 추진할 예정이다. 이정완 기자