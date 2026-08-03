부산시의 출산·주거 지원 정책인 ‘아이·맘 부산 플랜’이 적용되는 민간 분양 단지가 공급된다.

부산 남구 대연동 일원에 공급되는 ‘두산위브더제니스 대연’은 부산시 ‘아이·맘 부산 플랜’ 적용 대상 단지라고 밝혔다.

‘아이·맘 부산 플랜’은 출산율 제고와 양육 친화적인 주거환경 조성을 위해 부산시가 추진하는 주거 지원 정책이다.

이에 따라 특별공급을 통해 당첨 및 계약을 완료한 신혼부부(혼인기간 7년 이내)와 미성년 자녀 2명 이상인 다자녀 가구 등 지원 대상 계약자는 분양가의 5%를 잔금에서 차감받을 수 있다.

이와 함께 계약금 1,000만원 정액제와 중도금 60% 무이자 조건도 적용된다.

동성하이타운 가로주택정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성된다. 이 가운데 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반분양된다.

단지는 부산지하철 2호선 못골역과 대연역을 이용할 수 있으며, 수영로와 유엔평화로 등을 통해 부산 도심으로 이동이 가능하다.

생활 인프라로는 대연초·중·고와 예문여고, 남천동 학원가, 남구도서관, 부경대와 경성대 등이 인접해 있다. 또한 남구청과 못골시장, 성소병원, 고려병원, 우룡산공원, UN조각공원 등을 이용할 수 있다.

분양 관계자는 “부산시 주거 지원 정책이 적용되는 만큼 신혼부부와 다자녀 가구의 초기 주거비 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

‘두산위브더제니스 대연’ 갤러리는 부산 남구 문현동에 마련돼 있다.