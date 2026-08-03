9월 30일까지 이벤트…28개 금융사 참여

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크는 신용대출 비교하기 서비스를 통해 제휴 금융사의 대출 상품을 조회하고 실행하는 고객을 대상으로 0.3%p ~ 0.5%p의 우대금리를 제공한다고 3일 밝혔다.

오는 9월 30일까지 진행되는 우대금리 제공 이벤트에는 지방은행, 저축은행, 캐피탈사 등 28개 금융사가 참여한다.

카카오뱅크는 지난 4월부터 제휴 금융사들과 함께 신용대출 비교하기 이용 고객에게 우대금리 혜택을 제공해오고 있다. 지난 3개월 동안 6만 건의 대출에 대해 우대금리 혜택을 제공했으며, 연간 이자 절감액은 총 20억원에 달하는 것으로 분석됐다.

고객은 카카오뱅크 앱 내 신용대출 비교하기 서비스를 통해 여러 금융사의 대출 조건을 한 번에 비교할 수 있으며, 우대금리를 제공하는 제휴 금융사의 상품을 선택할 경우 별도 신청 절차 없이 금리 할인 혜택을 적용받을 수 있다.

이번 우대금리 이벤트는 카카오뱅크가 제휴 금융사의 플랫폼 수수료 부담을 낮춰 고객에게 더 낮은 금리가 제공될 수 있도록 지원하는 방식으로 운영된다. 고객이 실제로 적용받는 대출 금리가 낮아지면서, 상대적으로 이자 비용 부담이 큰 중·저신용 고객의 금융 부담 완화에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

이와 함께 카카오뱅크는 햇살론 등 서민금융상품의 중개 수수료를 일반 신용대출보다 낮게 책정하는 등 대출 플랫폼으로서의 포용금융 실천에도 힘쓰고 있다.

카카오뱅크 관계자는 “대출 상품 비교를 넘어 고객의 금융 비용 경감에 도움을 드리고자 지난 4월부터 우대금리 혜택을 제공해오고 있다”며 “앞으로도 제휴 금융사들과 협력해 고객 선택권을 넓히고, 중·저신용자를 포함한 금융소비자의 이자 부담을 낮출 수 있는 방안을 지속적으로 모색하겠다”고 말했다.

한편 카카오뱅크는 마이너스통장·햇살론·새희망홀씨 대출 등 72개 제휴사의 대출상품을 비교하는 대출비교 서비스를 제공 중이다. 카카오뱅크 단독 우대금리 혜택을 제공하기도한다.