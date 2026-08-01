“관련 협력 방안 지속 모색” 프라보워 대통령 “요청하면 평양행”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 1일 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 ‘이재명 대통령이 요청할 경우 북한에 가겠다’는 취지의 입장을 낸 것과 관련해 “건설적인 역할을 할 수 있다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 “정부는 인도네시아를 비롯해 남북 모두와 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들이 한반도 평화공존 실현을 위한 건설적인 역할을 할 수 있다고 보며, 관련 협력 방안을 지속 모색해오고 있다”고 말했다.

지난 4월 1일 한-인도네시아 정상회담 당시 청와대는 “이 대통령은 우리 정부의 한반도 평화공존 및 공동성장 정책과 남북대화 재개를 위한 노력을 설명하고, 인도네시아의 건설적인 역할을 당부했다. 프라보워 대통령은 한반도의 비핵화와 평화에 대한 지지를 재확인했다”고 밝힌 바 있다.

앞서 로이터 통신에 따르면 전날 프라보워 대통령은 인도네시아 상공회의소 회의에서 지난 4월 당시 이 대통령이 북한과의 대화를 요청했다고 소개했다.

프라보워 대통령은 이 대통령으로부터 “북한을 방문해 어떤 형태로든 대화를 시작할 수 있겠느냐”는 제안을 받았다며 “최대한의 존중과 의지를 담아 ‘당신이 요청한다면 가겠다’고 답했다”고 말했다.

이어 “인도네시아는 다른 나라의 국내 문제에 간섭할 이해관계가 없는 국가로 인식되고 있으며, 우리는 그 원칙을 확고히 지키고 있다”고 강조했다.

프라보워 대통령은 지난 3월 이란 전쟁과 관련해서도 중재 의사를 내놓은 바 있다.