[헤럴드경제=김해솔 기자] 전기차 기업 테슬라가 항공우주 기업 스페이스X와의 합병 가능성을 염두에 놓고 중국 사업부 매각을 검토 중이라고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지시간) 보도했다.

WSJ이 인용한 소식통들에 따르면 일부 테슬라 임원은 회사 합병 가능성에 대비해 중국 사업 분리를 준비하라는 지시를 받았다. 또한 테슬라 자문단은 분사, 매각, 사업 철수 등 다양한 사업 분리 방안을 논의했다.

테슬라는 중국 상하이에서 대규모 공장 2곳을 운영 중인데, 테슬라 임원들은 상하이 공장에서 생산하는 수출 물량을 담당할 별도의 판매 법인을 신설하는 방안도 논의했다고 한 관계자는 전했다.

WSJ 보도에 따르면 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)는 미국과 중국 사이 지정학적 긴장을 고려, 테슬라의 중국 사업을 미국 사업에서 쉽게 분리할 수 있도록 미리 설계해 놨다.

다만 이 같은 보도에 머스크는 X(옛 트위터)를 통해 “한번도 논의된 적조차 없다”며 “터무니없는 가짜 뉴스”라고 반박했다.