사라지는 전세…상반기 월세 78.1% 전월세 매물 줄며 거래량 감소 이어져

전세대출 규제, 토지거래허가 규제 등으로 전세의 월세화 현상이 서울 주택시장에 확산되며 비아파트 월세 거래 비중이 전체 임대차 거래의 약 80% 수준까지 증가한 것으로 나타났다. 아파트 또한 월세 비중이 52%로 지속적으로 늘어나는 양상이다.

31일 국토교통부가 발표한 2026년 6월 주택통계에 따르면 올해 1~6월 거래된 전월세 거래 중 월세 비중은 서울 비아파트 기준 78.1%로 집계됐다. 5년치 평균이 62.1%인데 그보다 16.0%포인트 높고, 전년 동기(74.1%)와 비교하면 4%포인트 높은 수치다.

이는 각종 규제 및 공급부족으로 아파트 전월세난이 확산되자 임대차 수요가 비아파트 시장으로 일부 이동하며 월세화 현상을 한층 가속화한 결과로 풀이된다.

같은 기간 서울 아파트 월세 비중은 52%로, 지난해 같은 기간 43.9%였던 것을 고려하면 1년 새 8.1%포인트 늘었다.

수도권 전체를 기준으로 봐도 아파트 월세 비중은 올 들어 51.9%, 비아파트는 77.4%로 전년 대비 증가했다.

지난달만 놓고 보면, 서울 전월세 거래량은 아파트·비아파트 모두 전년보다 감소했다. 아파트는 2만2606건으로 지난해 같은 달에 비해 12.7%, 비아파트는 4만5370건으로 같은 기간 7.4% 줄었다.

이런 상황에 서울 전월세 가격은 나날이 상승하고 있다. 한국부동산원의 전국주택가격동향조사 결과 지난달 서울 아파트 평균 월세가격은 159만2000원으로 집계됐다.

전년 동월(142만2000원)과 비교하면 1년 새 17만원 뛰었다. 올 1월 150만4000원을 기록하며 150만원선을 돌파한 지 불과 반 년이 채 안 돼 160만원선을 육박하는 양상이다. 신혜원 기자