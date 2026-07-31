넥서스파마㈜의 스킨케어 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 ‘2026 한국의 소비자대상’ 하이엔드 브라이트닝 코스메틱 부문에서 3년 연속 대상을 수상했다고 밝혔다.

‘한국의 소비자대상’은 소비자 만족도와 브랜드 경쟁력, 품질, 서비스 등을 종합적으로 평가해 분야별 우수 브랜드를 선정하는 시상이다.

글루타넥스는 ‘Find Your Glow’를 브랜드 메시지로 내세우고 있으며, 순도 99% 이상의 글루타치온을 적용한 제품을 선보이고 있다. 회사 측은 이번 수상이 브랜드 운영과 제품 경쟁력을 인정받은 결과라고 설명했다.

글루타넥스는 올해 CJ온스타일을 통해 홈쇼핑 판매를 시작했으며, 롯데홈쇼핑 첫 방송에서 준비 물량을 모두 판매했다고 밝혔다. 이후 방송을 이어가며 ‘2026 롯데홈쇼핑 상반기 결산’ 마스크팩 부문 1위를 기록했다고 회사 측은 전했다.

회사 측은 하반기 현대홈쇼핑과 GS홈쇼핑 등 주요 홈쇼핑 채널을 통해 판매를 확대할 계획이라고 밝혔다.

글루타넥스 관계자는 “3년 연속 한국의 소비자대상 수상은 제품을 선택해주신 소비자들 덕분”이라며 “앞으로도 제품 개발과 품질 관리에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.