지난주 인도 콜카타항~네팔 비라트나가르 첫 직통 운송 성공

[헤럴드경제=정목희 기자] 인도와 네팔을 잇는 첫 직통 화물열차가 운행을 시작했다.

지난 29일(현지시간) 타임스오브인디아(TOI) 등 현지 매체에 따르면 카놀라유를 실은 40량 규모의 컨테이너 화물열차가 지난주 인도 동부 콜카타항을 출발해 네팔 동부 비라트나가르 통관장에 도착했다.

인도 철도부는 전날 성명을 통해 “양국 간 직통 화물열차 운행으로 화물 운송 시간과 비용을 줄이고 국경 무역의 효율성과 신뢰성, 경쟁력을 높일 수 있게 됐다”고 밝혔다.

이어 “이번 운행을 계기로 양국 간 교역과 경제협력을 확대할 새로운 기회가 마련됐다”고 평가했다.

TOI는 이번 직통 화물열차 운행으로 양국 철도 연결 사업이 새로운 전기를 맞게 됐다고 의미를 부여했다.

양국은 직통 화물열차 운행을 위해 2023년 6월 네팔과 접한 인도 동부 도시 조그바니와 네팔 동부 산업도시 비라트나가르를 연결하는 18.6㎞ 길이의 광궤철도를 완공했다.

이어 지난해 11월 철도 운행과 관련한 개정 교환각서에 서명했다.

이에 따라 화물열차는 콜카타항에서 네팔까지 직통으로 통과할 수 있게 됐다. 국경에 멈춰, 짐을 옮겨 싣는 과정이 필요 없게 되면서 물류 처리 시간과 운송 비용이 15∼20% 절감될 것으로 기대된다.

인도와 네팔 간 교역액은 2025∼2026 회계연도(2026년 3월 종료)에 약 93억9000만달러(약 13조6000억원)에 달했다. 이는 네팔 전체 교역량의 60% 이상을 차지한다.

네팔은 인도에 팜유와 대두유, 황마 제품 등을 수출하고, 인도는 철강제품과 자동차 및 부품, 기계류 등을 네팔에 수출하고 있다.

한편 인도와 중국은 히말라야산맥에 있는 네팔을 둘러싸고 영향력 확대 경쟁을 벌이고 있다. 도로와 철도 등 인프라 연결과 국경 무역 분야에서 주도권 다툼을 이어가는 가운데, 이번 직통 화물열차 운행도 인도가 네팔에 대한 영향력을 강화하기 위한 전략의 하나로 해석된다.