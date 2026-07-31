6.4만달러선 24시간 전 대비 1.56% 상승 ETF 자금 유입 재개, 7거래일 연속 순유입

[헤럴드경제=경예은 기자] 비트코인이 반도체주 강세로 되살아난 위험자산 투자심리에 힘입어 소폭 상승하고 있다. 미국 연방준비제도(Fed)의 매파적 기조에도 장외시장을 중심으로 기관 자금이 유입되면서 가격 변동성이 다소 줄었다는 분석이 나온다.

31일 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 7시37분께 비트코인은 6만4869달러에 거래됐다. 이는 24시간 전보다 1.56% 오른 가격이다. 같은 시각 이더리움도 24시간 전 대비 1.34% 상승했고 리플(XRP)과 솔라나도 각각 1.22%, 1.72% 올랐다.

간밤 미국 증시에서도 디지털자산 관련주가 대부분 강세를 보였다. 대표적인 디지털자산 재무기업(DAT)으로 꼽히는 스트래티지는 4.73% 올랐고 코인베이스와 서클인터넷은 각각 2.18%, 4.69% 상승했다. 마이크로소프트의 실적 호조와 반도체주 상승으로 인공지능(AI) 투자 열기가 이어지면서 비트코인을 비롯한 위험자산에도 매수세가 유입된 것으로 풀이된다.

국제결제은행(BIS)이 주도하는 프로젝트 아고라의 자금 거래 시험 결과도 투자심리 개선 요인으로 지목된다. 국내 5개 은행을 포함한 28개 금융기관은 토큰화된 중앙은행 지급준비금과 은행예금을 활용해 국경 간 자금을 이전하는 시험에 참여했다.

기관 투자자의 시장 참여가 확대된 점도 가격을 떠받치는 요인으로 꼽힌다. 디지털자산 마켓메이커(MM) 윈터뮤트에 따르면 올해 상반기 장외거래(OTC) 데스크의 현물 거래량 가운데 기관 투자자가 차지한 비중은 약 72%로 역대 최고치를 기록했다.

윈터뮤트는 개인 투자자들이 디지털자산보다 주식시장에 집중하면서 시장 참여가 줄어든 가운데 기관 중심의 시장 구조가 한층 뚜렷해졌다고 진단했다. 기관 투자자는 단기 가격 변동을 추종하기보다 사전에 정해진 투자 지침에 따라 장기간 포지션을 유지하는 경향이 있어 시장 변동성을 낮추는 역할을 할 수 있다는 설명이다.

앞서 연준은 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 이후 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 연준은 미국의 경제활동이 견조한 속도로 확장되고 있지만 인플레이션은 목표치인 2%를 웃돌고 있다고 평가했다. 기준금리 발표 이후에도 비트코인은 큰 폭으로 움직이지 않고 6만3000~6만4000달러선에서 등락했다.

디지털자산 시장은 6월 급락한 뒤 7월 들어 점차 안정을 찾고 있다. 갤럭시리서치애 의하면 지난 6월 미 증시에 상장된 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서는 월간 기준 역대 최대 규모인 약 45억달러가 순유출됐다.

다만 7월 들어서는 ETF 자금 흐름도 다소 회복되는 모습이다. 소소밸류에 따르면 미국 비트코인 현물 ETF는 현지시간 기준 지난 14일부터 22일까지 7거래일 연속 순유입을 기록했다. 해당 기간 순유입액은 총 9억9938만달러로 집계됐다.

시장 심리도 지난달보다 개선됐다. 코인마켓캡의 가상자산 공포·탐욕 지수는 현재 37로 ‘공포’ 단계에 머물고 있다. 지수가 16까지 떨어져 ‘극도의 공포’를 나타냈던 지난달과 비교하면 투자심리가 다소 회복된 것이다. 해당 지수는 0~100 사이로 산출되며 값이 낮을수록 투자 심리가 위축된 상태를 의미한다.

향후 비트코인 가격을 좌우할 주요 변수로는 미국 디지털자산 시장구조 법안인 클래리티법의 처리 여부가 거론된다. 미 상원이 8월부터 휴회에 들어가는 만큼 다음 주가 법안 처리를 위한 사실상 마지막 기회가 될 전망이다. 미 공화당은 최근 고위 공직자의 디지털자산 발행과 후원 등을 제한하는 윤리 조항을 담은 통합 수정안을 공개했지만 여전히 민주당과 이견을 좁히지 못하고 있다.