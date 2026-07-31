공기열·전기로 난방·온수 통합 영하 15도에도 최대 70도 고온수 가정용 전기 난방 시장 공략 확대

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 제주 지역 단독주택에 가정용 ‘EHS 히트펌프 보일러’를 설치하고 고효율 전기 난방 시장 공략에 본격적으로 나섰다.

삼성전자는 지난달 25일 제주 애월 지역의 한 단독주택에 EHS 히트펌프 보일러를 설치한 데 이어 이달 30일 해당 가구에서 현판식을 열었다고 31일 밝혔다. 삼성전자는 정부의 난방 전기화 보급사업에 발맞춰 지난 4월 EHS 히트펌프 보일러를 국내에 본격 출시한 바 있다.

EHS 히트펌프 보일러는 자연 상태의 공기열과 전기를 이용해 실내 난방과 온수를 동시에 공급하는 통합 난방 설루션이다. 화석연료를 직접 연소하는 기존 보일러와 달리 외부 공기의 열을 끌어와 활용하기 때문에 투입 전력보다 많은 열에너지를 생산할 수 있다는 설명이다.

냉난방 효율을 나타내는 계절성능계수(SCOP)는 바닥 난방에 주로 활용되는 출수 온도 35도 조건에서 4.9를 기록했다. 소비전력 대비 약 5배에 가까운 난방에너지를 생산할 수 있다는 의미다. 출수 온도 55도 조건에서도 SCOP 3.78을 구현했다.

저온 환경에서의 안정성도 강화했다. 실외기 내부에 전기 히터와 동파 방지 밸브를 적용해 배관 결빙과 동파로 인한 고장을 예방하도록 했다. 제품 하단에도 배수를 지원하는 히터를 추가로 탑재했다.

고효율 냉매 압축 기술을 활용해 외부 온도가 영하 15도까지 떨어지는 환경에서도 최대 70도의 고온수를 안정적으로 공급할 수 있다. 겨울철 기온이 낮고 바람이 강한 제주 지역에서도 난방과 온수 공급 성능을 유지할 수 있도록 설계됐다.

삼성전자는 건물과 주거 공간의 난방 에너지원을 화석연료에서 전기로 전환하는 ‘난방 전기화’ 흐름에 맞춰 히트펌프 기반 냉난방 설루션 사업을 확대하고 있다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “EHS 히트펌프 보일러는 높은 난방 효율과 안정적인 고온수 공급 성능을 갖춘 설루션”이라며 “실제 주거 환경에서 검증한 기술력을 바탕으로 편리하고 효율적인 사용 경험을 제공하고 고효율 난방 시장 확대에 기여하겠다”고 말했다.