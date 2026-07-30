야구장서 현장체포 후 구속 중 “어릴 적에 경찰 되고파” 진술 경찰제복장비법 위반 혐의

[헤럴드경제=이영기·전새날 기자] 서울 송파구 잠실야구장에서 경찰 행세를 하던 50대 남성 A씨가 체포돼 구속됐다.

30일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울 송파경찰서는 지난 25일 50대 남성을 ‘경찰제복 및 경찰장비의 규제에 관한 법률(경찰제복장비법)’ 위반 혐의로 긴급체포한 후 구속했다.

해당 남성은 KBO리그 두산 베어스 대 삼성 라이온즈 경기가 있던 지난 25일 ‘경찰 POLICE’라고 적힌 표식과 경광봉, 무전기 등을 착용하고 사용한 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 조사 과정에서 “어릴 적에 경찰이 되고 싶었던 기억 때문에 장비 등을 착용했다”고 진술한 것으로 파악됐다.

경찰제복장비법에서는 경찰공무원이 아닌 자의 경찰제복 또는 경찰장비를 착용·사용·휴대 금지를 정했다. 이 밖에도 ▷‘유사경찰제복 착용으로 인한 경찰공무원과 식별이 곤란을 하도록 해서는 안 된다’ ▷‘유사경찰장비를 착용하거나 사용 또는 휴대해서는 안 된다’ 등 유사 제복·장비 사용도 금지하고 있다.

향후 경찰은 해당 남성의 장비 착용에 대한 추가적인 이유 등에 대해 면밀하게 수사한다는 방침이다.