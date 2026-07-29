매출액, 전년比 10.8%↑ 영업이익 전년比 19.5%↓ 유럽 매출 사상 첫 분기 4000억원 돌파

[헤럴드경제=권제인 기자] 넥센타이어는 2분기 매출액 8913억원, 영업이익 343억원을 기록했다고 29일 공시했다. 매출액은 전년 동기 대비 10.8% 증가했지만, 중동 전쟁 등 대외 변수의 영향으로 영업이익은 19.5% 하락했다.

2분기 실적은 유럽 등 주요 시장에서의 판매 호조가 견인했다. 신차용(OE) 타이어 공급 차종 확대와 교체용(RE) 시장 내 판매 다변화 노력이 가시적 성과로 이어졌다. 특히 고부가가치 제품인 18인치 이상 고인치 타이어 매출 비중은 38.8%로 전년 동기 대비 3.6%포인트 상승하며 수익 구조를 한층 강화했다.

지역별로는 유럽 시장의 성장이 두드러졌다. 2분기 유럽 매출액은 4072억 원으로 사상 처음으로 분기 4000억원을 돌파했다. 유럽 현지 공장을 기반으로 한 OE 공급 차종 확대와 영국·튀르키예 등으로의 시장 다변화가 성장을 뒷받침했으며, 유럽 공장 내 완제품 창고 증설을 통해 현지 유통 및 물류 역량을 한층 고도화했다.

한국 시장에서는 전기차와 스포츠유틸리티차량(SUV) 중심의 판매 호조가 이어졌다. 아이오닉6, EV 라인업 등 국산 전기차 OE 포트폴리오를 바탕으로 OE 매출과 고인치 비중이 동반 상승했으며, 교체용 시장에서는 렌탈 판매 역시 꾸준히 증가하며 제품 믹스 개선에 기여했다. 이 밖에도 중국 BYD에 신규 OE 공급을 개시했다.

수익성 측면에서는 중동 전쟁에 따른 원재료 가격 상승 및 해상운임 인상, 미국 반덤핑 관세 최종판정에 따른 예비판정 대비 차액 일회성 비용 반영 등이 원가 부담으로 작용했다.

이에 따라 넥센타이어는 글로벌 통상 이슈 및 시장 환경 변화에 맞춘 선제적 대응 전략을 한층 강화하고 있다. EU 집행위원회의 중국산 타이어 반덤핑 관세 부과 움직임에 대비해 글로벌 생산 거점을 선제적으로 재배치했다. 이를 통해 유럽 판매 물량 중 중국 공장 조달 비중을 지난해 15%에서 올해 4% 수준까지 대폭 낮추며 리스크를 최소화했다.

또한 글로벌 전동화 시장 대응력을 강화하기 위해 BYD, 현대 스타리아 EV 등 신규 전동화 차종은 물론 프리미엄 브랜드 핵심 모델로의 OE 공급을 확대했다. 특히 인공지능(AI)을 활용한 타이어 성능 예측 등 독자적인 R&D 역량을 바탕으로 프리미엄 완성차향 공급 물량을 가파르게 늘려가고 있다. 북미 시장에서는 월마트 등 대형 리테일 채널 확대와 고인치 공급 본격화를 통해 유통 체질 개선에 속도를 낼 방침이다.

넥센타이어 관계자는 “외부 변수에 따라 비용 부담이 확대된 환경 속에서도 주요 시장의 판매 호조를 바탕으로 외형 성장을 이어갔다”라며 “유럽 공장 2단계 증설 물량의 안정적 가동과 북미 유통 개편 성과를 토대로 가시적인 실적 개선을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.