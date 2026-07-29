“특검 수사 범위 무제한으로 해야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘 장동혁 대표는 29일 “국민은 더 이상 이 정권의 ‘셀프 수사’를 믿지 못한다. 특검 추천부터 온전히 야당에 맡기고, 특검의 수사 범위를 무제한으로 해야 한다”고 주장했다.

장 대표는 이날 국회에서 현안 관련 기자회견을 열고 “그동안 이 대통령과 민주당은 선관위의 숱한 범죄들을 덮고, 감추고, 옹호해왔다. 부정선거를 걱정하는 국민들을 음모론자로 몰았다”며 이같이 밝혔다.

그는 “참정권 박탈 사태 진상규명에서 이재명 대통령과 더불어민주당은 손을 떼라”며 “이 대통령, 민주당, 선거관리위원회가 한 몸이라는 사실을 이미 많은 국민들이 알고 있다”고 말했다.

또한, “투표용지 부족 사태는 단순한 실수가 아니었다. 조직적인 전산 조작까지 드러났다”며 “그런데도 선관위는 ‘결과만 맞으면 되는 것 아니냐’며 일부 지역·일부 직원의 일탈로 꼬리 자르기를 시도하고 있다”고 비판했다.

이어 “투표율을 조작하면 득표율 조작은 당연히 따라온다. 그 외에 어떤 숫자도 맘대로 조작할 수 있다는 것”이라며 “경기도와 충청도에서 그런 정황이 드러났다면 전국 어디에서도 일어났을 거라는 의심이 든다”고 덧붙였다.

장 대표는 선관위 서버 등 특검법 수사 대상을 놓고 자당과 협상 중인 민주당을 향해 “투표용지 부족은 이미 드러난 사실이고, 법원도 전산 조작 범죄사실에 소명이 있다고 인정했다”며 “수사 범위에서 무엇을 제한하려 하나. 더 이상 국민 특검을 방해하지 말고 공정하고 올바른 특검이 출범할 수 있도록 협조하길 바란다”고 촉구했다.

그러면서 “보완수사권 폐지를 위한 형사소송법을 밀어붙일 것이 아니라, 특검법을 통과시키는 것이 먼저”라며 “특검법 통과 없이 보완수사권을 폐지한다면 결국 정권이 폐지될 것”이라고 덧붙였다.