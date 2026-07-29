페이스북에 “논란 일으켜 유감”…靑도 선긋기 鄭 “사과도 고려해야”…宋 “오해의 소지” 野 “연임 개헌은 헌정질서 파괴” 잇단 맹공

[헤럴드경제=양대근·문혜현 기자] 조정식 국회의장이 “현직 대통령의 연임 개헌 문제 등은 결국 주권자인 국민 여론과 국민 선택의 문제”라고 발언한 것과 관련 “(연임은) 개헌 논의 대상이 아니다”라고 직접 해명에 나섰다. 하지만 정치권에서는 이번 발언을 놓고 이틀째 파장이 지속됐다.

29일 조 의장은 자신의 페이스북에 “헌법 128조 2항은 ‘대통령 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 개헌이 이뤄지더라도 당시 대통령에게는 적용되지 않는다’고 규정하고 있다”면서 “(전날 간담회 발언은) 권력구조 개편을 포함해 개헌이 이뤄지기 위해서는 정치 주체 간 합의와 국민의 선택이 있어야만 가능하다는 취지의 기본 절차를 밝힌 것”이라고 해명했다.

이어 “본의와 다르게 오해와 논란을 불러일으켜 유감”이라며 “여야가 합의 가능하고 국민이 찬성하는 개헌 주제들을 중심으로 개헌을 추진해 대한민국 미래를 여는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

청와대도 ‘연임 개헌 불가’ 입장을 분명히 했다. 홍익표 청와대 정무수석은 이날 MBC 라디오에 출연해 “현행 헌법에서 현직 대통령의 연임을 포함한 개헌은 불가능하다”고 강조했다.

홍 수석은 ‘국회의장실과 소통 과정에서 연임 이야기가 나온 적이 전혀 없느냐’는 질문에 “그런 적이 없다”면서 “(이재명) 대통령도 이런 내용을 잘 인지하고 계시고, 여러 차례 (연임 개헌 불가를) 반복하셨다”고 선을 그었다.

8·17 전당대회에 출사표를 던진 더불어민주당 당권주자들은 이번 논란을 둘러싼 여론 변화 등의 추이에 촉각을 곤두세우는 모습이다.

정청래 후보는 페이스북을 통해 “홍 수석의 견해에 전적으로 동의한다”면서도 “필요하다면 조 의장께서 다시 한번 해명하고, 사과도 고려해 보실 필요가 있다”고 밝혔다. 송영길 후보는 “이번 발언은 오해의 소지가 있다고 본다. 적절하지 않았다고 생각한다”고 말했다.

여권 내에선 “조 의장 측에서 충분히 해명을 한 만큼 불필요한 논란 확대는 바람직하지 않다”는 분위기도 감지되는 가운데 일각에선 비판의 목소리도 이어진다.

유인태 전 국회 사무총장은 전날 SBS에 출연 “당의 상임고문들이 항간에 그런(연임) 말이 돈다고 하니까 전부 이구동성으로 ‘그게 말이 되는 소리냐’라고 (했다)”면서 “잘못한 것”이라고 꼬집었다.

이런 가운데 범야권은 이틀 연속 맹공을 이어갔다. 장동혁 국민의힘 대표는 “이재명 대통령이 국민의 뜻과 지금의 헌법정신을 거스르고 정말로 연임 개헌을 추진한다면 그것이 바로 진정한 내란이 될 것”이라고 비판했다. 정점식 원내대표도 “(민주당이) 연임 개헌을 논의하겠다고 한다면 앞으로 일체의 개헌 논의가 불가능하다”고 날을 세웠다.

한동훈 무소속 의원은 페이스북에 “이 대통령이 ‘독재명’ 되려 한다. 정무특보 출신의 ‘명픽’ 국회의장이 운을 띄웠다”면서 “저는 과거부터 민주당이 몰아가는 개헌 논의에 참여하면 안된다고 말해왔다”고 적었다. 한 의원은 전날에도 “플랜A인 ‘이재명 공소취소’가 어려워질 때를 대비해 플랜B ‘이재명 연임 개헌’을 준비하는 이재명 정권, 불법 계엄급의 헌정질서 파괴”라고 비판한 바 있다.