조정식 국회의장 ‘연임’ 개헌 비판

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 무소속 의원은 29일 조정식 국회의장의 대통령 연임 관련 개헌 발언을 두고 “이재명 대통령이 ‘독재명’ 되려 한다”고 비판했다.

한 의원은 이날 페이스북에 “이재명 정무특보 출신 명픽 국회의장이 운을 띄웠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “저는 과거부터 연임 시도, 공소취소 같은 오물 묻은 이재명 민주당 손잡고 민주당이 몰아가는 개헌 논의 참여하면 안 된다고 말해왔다”며 “이 정권이 빨리 끝날 수도 있겠다”고 말했다.

한 의원은 전날에도 “플랜A ‘이재명 공소취소’가 어려워질 때를 대비하여 플랜B ‘이재명 연임 개헌’을 준비하는 이재명 정권”이라며 “절대 용납할 수 없는 독재로 가는 길이다”고 언급한 바 있다.

이어 “사법제도가 붕괴되든 주식시장이 망가지든 부동산시장이 무너지든 국민의 삶보다는 이재명 살리기에만 몰두하고 있다”며 “보수재건하여 총선압승, 정권탈환으로 바로 잡아야 한다”고 강조했다.

앞서 조 의장은 국회에서 진행한 기자간담회에서 ‘야권에서 현직 대통령의 임기 연장 개헌을 반대한다’는 취지의 질문에 “권력 구조 개편 관계에서 현직 대통령의 연임 개헌 문제 등등은 결국 주권자인 국민 여론과 국민 선택의 문제”라고 답했다.