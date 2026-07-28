[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피 지수가 28일 6000선 아래로 주저 앉았다.

한국거래소에 따르면, 이날 오후 3시11분 기준 코스피 지수는 전장보다 755.87(11.19%) 떨어진 5999.88이다.

삼성전자는 13.4% 떨어진 21만9750원, SK하이닉스는 14.3% 내린 155만5000원이다.