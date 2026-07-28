피지컬AI 설루션 개발 MOU 체결 ‘로봇 피부’ 촉각센싱, 공동 개발 촉각센서 2033년 215억弗 성장

LG이노텍이 피지컬 AI(인공지능) 센싱 모듈 역량 강화를 위해 글로벌 전자부품 기업 TDK와 손을 잡았다. 문혁수 LG이노텍 사장이 올해 초 미국 CES 2026에서 부품 기업을 넘어 ‘설루션 기업’으로 도약을 선언하며 로봇 촉각 센서 사업화를 언급한 바 있는데 이에 대한 구체화 작업이다.

LG이노텍은 일본 TDK와 피지컬 AI 분야 전략적 파트너십을 체결했다고 28일 밝혔다. LG이노텍의 광학 및 초정밀 설계 기술력과 TDK의 각종 센서 기술을 결합해 ‘차세대 비전 센싱 모듈’, ‘촉각 센싱 모듈’ 등 다양한 피지컬 AI용 센싱 설루션을 선보일 예정이다.

TDK는 전자부품 분야 글로벌 톱 티어 기업으로 20여년간 센서 사업을 육성해왔다. 특히 관성·위치·압력·온도 등 피지컬AI에 적용할 수 있는 광범위한 포트폴리오를 구축하고 있다.

LG이노텍은 자체 비전 센싱 모듈에 TDK의 관성·위치 센서, 마이크 등 각종 센서를 적용하는 선행 연구를 추진한다. 이를 통해 기존 대비 인식 성능을 높이면서도 멀티 기능을 갖춘 ‘차세대 비전 센싱 모듈’을 선보일 계획이다. TDK의 관성 센서가 비전 센싱 모듈에 장착되면 로봇의 움직임으로 인해 발생하는 영상 데이터 흔들림을 보정해 더 정확한 인식이 가능하단 설명이다.

양사는 내년 개발 완료를 목표로 ‘촉각 센싱 모듈’ 공동 개발에도 힘을 모으기로 했다. 지금까지 LG이노텍은 광학 설루션 기술력을 바탕으로 로봇의 눈 역할을 하는 비전 센싱을 육성해왔는데 TDK와 협력을 맺고 촉각 센싱으로 사업을 확대한다.

LG이노텍의 모듈화 및 디지털 신호 처리 기술과 TDK의 초정밀 촉각 센싱 기술을 결합한다.

촉각 센싱 모듈은 로봇 손뿐만 아니라 팔, 몸통 등 여러 부위에 장착돼 피부 역할을 한다. 로봇이 접촉 여부나 압력을 인식할 수 있도록 하는 부품이다. 초정밀·초박형·유연 구조 등 고도의 기술력이 필요해 개발 난도가 높다.

문 사장은 “로봇 분야에서 수많은 센서를 결합한 ‘멀티 센싱’이 주목받을 것이며 여러 종류의 센서를 보유한 TDK와의 협력을 통해 로봇 핵심부품 생태계를 이끌어 갈 것”이라고 말했다. 이정완 기자