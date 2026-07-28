3년간 신사업에 1조7000억 열관리 1조원 투입·2028년 100만대 로봇·공장 자동화에 4000억 내연기관 중심 사업구조 탈피 비핵심 사업 정리해 투자재원 확보

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대위아가 ‘엔진 부품사’에서 ‘열관리·로봇 기업’으로 체질을 바꾸는 데 향후 3년간 1조7000억원을 투자한다. 공작기계 사업을 매각한 데 이어 방산까지 재편 대상으로 올려 투자 실탄을 확보하고, 현재 3%인 신사업 매출 비중을 2034년 21%까지 끌어올린다는 구상이다.

28일 업계에 따르면 현대위아는 올해부터 2028년까지 3년간 통합 열관리 시스템(TMS)과 모빌리티 설루션 등 신사업에 약 1조7000억원을 투자할 계획이다. 연평균 투자액은 5663억원으로, 2023~2025년 연평균 투자액 3358억원보다 약 69% 늘어난 규모다. 현대위아는 이 기간 선행 투자를 집중한 뒤 2029년부터 연평균 투자 규모를 3000억원 안팎으로 낮출 방침이다.

현대위아는 지난 24일 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 투자 방향도 구체화했다. 통합 열관리 사업에 1조원 이상을 투입해 해외 생산거점과 전동식 컴프레서 양산라인을 구축하고, 차세대 열관리 기술 연구개발을 확대한다. 로봇과 제조·물류 자동화 분야에는 약 4000억원을 투자해 스마트 제조·물류, 통합관제, 스마트 주차 사업을 키운다. 인공지능(AI)과 소프트웨어 기업에 대한 지분 투자도 함께 검토한다.

이를 통해 전체 매출에서 열관리와 로봇·자동화 등 신사업이 차지하는 비중을 현재 3%에서 2028년까지 7%, 2031년 14%, 2034년 21%까지 끌어올린다는 목표다.

전기차 시장 확대에 맞춰 현대위아가 핵심 성장동력으로 낙점한 분야는 열관리 시스템이다. 현대위아는 열관리 제품 생산 대응 규모를 올해 30만대에서 2027년 50만대, 2028년 100만대까지 늘릴 계획이다. 지난해 처음 양산에 돌입한 뒤 불과 3년 만에 생산 규모를 세 배 이상으로 확대하는 셈이다. 전기차 열관리 시스템의 핵심 부품인 전동식 컴프레서 양산라인도 준비하고 있다.

열관리 사업의 외형은 이미 빠르게 커지고 있다. 현대위아의 올해 2분기 열관리 매출은 공조 물량 증가 등에 힘입어 지난해 같은 기간보다 305.1% 늘었다. 같은 기간 전체 매출은 2조3537억원으로 8.0% 증가했지만 영업이익은 504억원으로 10.6% 감소했다. 열관리 사업의 선행 투자비와 초기 운영비, 러시아 생산 물량 감소 등이 수익성에 부담으로 작용했다.

현재는 해외 생산 거점과 수주 물량을 동시에 확대하는 단계다. 현대위아는 올해 슬로바키아 법인에서 냉각수 모듈 양산을 시작했고, 인도에서는 내연기관차와 하이브리드차용 공조 시스템 생산을 준비하고 있다.

현대위아는 기아의 목적기반모빌리티(PBV) PV5에 열관리 제품을 공급하고 있다. 내년부터는 PV7과 현대차 코나 후속 모델인 SX3로 공조 시스템 공급을 확대할 예정이다. 2028년에는 이미 수주를 확보한 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 양산차에 열관리 제품을 공급하고, 현대차그룹의 차세대 전기차 전용 EM 플랫폼 물량 수주도 추진한다.

지난해 약 500억원 수준이었던 현대위아의 열관리 매출은 올해 1000억원, 내년에는 최대 2500억원까지 늘어날 것으로 증권가는 내다봤다. 주요 수주 물량이 양산되는 2028년부터는 고정비 부담이 낮아지면서 손익분기점 달성 가능성도 커질 것으로 예상된다.

현대위아는 단순 공조 부품 공급을 넘어 통합 열관리 전문기업으로 사업 영역을 확대하고, 2031년까지 글로벌 톱3에 진입한다는 목표다. AI를 활용한 분산 배치형 공조 시스템 등 차세대 냉난방 기술을 확보하기 위한 연구개발 투자도 늘릴 계획이다.

중장기적으로는 현대차그룹이 발주하는 전체 완성차 열관리 물량의 30%, 전기차 열관리 물량의 50%를 담당한다는 목표를 세웠다. 현재 현대차그룹 내 공급 비중이 한 자릿수 수준에 머물고 있다는 점을 고려하면 공격적인 목표다.

로봇 사업은 휴머노이드 자체 개발보다 제조·물류 현장의 자동화에 초점을 맞춘다. 현대위아는 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)와 미국 조지아 메타플랜트(HMGMA) 구축에 참여하며 축적한 경험을 바탕으로, 공장 내 로봇과 물류설비를 통합 운영하는 ‘AI 팩토리’ 시스템통합(SI) 사업을 확대할 계획이다.

산업용·협동·물류 로봇을 하나의 시스템으로 연결하고, AI 기반 통합관제를 적용해 생산과 물류 공정을 자동화한다는 구상이다. 주차로봇과 주차장 설계, 전기차 충전, 화재 대응 관제를 결합한 스마트 주차 통합 사업도 추진한다.

현대차그룹이 새만금과 영남권에 대규모 생산·연구 거점을 구축할 예정인 만큼 로봇과 물류 자동화 수주 기회도 늘어날 것으로 보고 있다. 자동차 공장뿐 아니라 일반 제조업과 해외 완성차 업체 물류 시장으로 고객 기반을 넓힌다는 목표다.

투자 재원은 비핵심 사업 정리를 통해 마련한다. 현대위아는 지난해 공작기계 사업을 약 3400억원에 매각한 데 이어 방산사업을 포함한 포트폴리오 재편 방안을 다각도로 검토하고 있다. 증권가는 방산사업부의 매각가치를 최소 3700억원에서 최대 8800억원 수준으로 추산한다.

현대위아는 주요 수주 물량의 양산이 본격화하는 2028년 이후 고정비 부담이 완화되며 열관리 사업의 수익성이 개선될 것으로 보고 있다. 장문수 현대차증권 연구원은 “방산 사업 매각 등 사업 재편을 통해 열관리와 로보틱스를 기반으로 한 그룹 성장 전략이 구체화되는지가 주가 동인이 될 것”이라며 “스마트 제조·물류와 주차 설루션 외에도 로보틱스 전략에서 부가가치가 높은 사업으로 확장할 필요가 있다”고 분석했다.