브렌트 8.7%↓·WTI 7.5%↓ 중동 상황 따른 불확실성도 상존

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국이 주말새 이란에 대한 공습을 중단하면서 27일(현지시간) 국제 유가가 급락했다. 이날 ICE선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 종가는 배럴당 88.36달러로, 전장 대비 8.7% 하락했다.

뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 82.61달러로 전장보다 7.5% 하락했다. 브렌트유 선물 종가가 배럴당 90달러 밑으로 떨어진 것은 지난 20일 이후 일주일만이다.

앞서 브렌트유 선물 가격은 호르무즈 해협 봉쇄에 이어 우회로로 사용되던 홍해까지 긴장이 확대되면서 지난주 배럴당 100달러선을 넘어선 바 있다.

주말새 미국은 2주간 이어온 대이란 공습을 일시 중단하고 이란도 보복 공격에 나서지 않으면서 무력 충돌이 일단 소강상태에 접어들었다.

CNN 방송에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 24일 대이란 공습 중단을 지시했다. 마이크 왈츠 유엔 주재 미국 대사는 전날 미 NBC 방송에 출연해 “대통령이 현재 하는 일은, 우리가 그간 지켜본 것처럼, 대화에 어느 정도 여지를 주고 있는 것”이라고 말했다.

일부 미 매체들은 미군의 요격미사일 재고가 급격히 소진되면서 미국이 사실상 불가피하게 공습을 중단할 수밖에 없었을 거란 관측을 내놓고 있다.

다만 에너지 업계 전문가들은 실제 원유 물동량이 여전히 제약된 상태라며 미·이란 간 무력 충돌 상황 전개에 따라 유가가 크게 요동칠 가능성이 크다고 내다본다.

선물중개업체 스톤엑스의 알렉스 호즈 에너지 전략 분석가는 “6월 중순 짧은 휴전 이후에도 해상 물동량은 여전히 심하게 위축된 상태”라며 “사우디아라비아의 홍해 화물은 더 멀고 비용이 많이 드는 수에즈 운하 우회 경로를 이용할 수밖에 없는 상황”이라고 진단했다.