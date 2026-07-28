[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구어린이세상은 오는 28일부터 10월 31일까지 꿈누리관 3층 ‘갤러리 눈빛’에서 담배의 해로움을 배우는 놀이형 체험전시 ‘노담밴드의 튼튼섬 모험’을 무료로 개최한다고 27일 밝혔다.

보건복지부와 한국건강증진개발원의 ‘유아 흡연위해예방사업’과 연계한 이번 순회전시는 성장기 어린이들에게 간접흡연의 위험성을 알리고 올바른 건강 습관을 길러주기 위해 마련됐다.

전시는 동물 주인공 ‘노담밴드’와 함께 상상의 공간 ‘튼튼섬’을 모험하는 스토리텔링 방식으로 진행된다.

어린이들은 총 10종의 놀이형 콘텐츠를 통해 흡연의 위해성과 환경보호의 중요성을 자연스럽게 체득하게 된다.

주요 콘텐츠로는 ▲쓰레기 분리배출을 해보는 ‘깨끗한 환경을 만들어요’ ▲간접흡연 대처법을 배우는 ‘담배연기를 만나면’ ▲담배가 폐에 미치는 영향을 비교하는 ‘콜록콜록! 아파요’ ▲식물 생장 과정을 관찰하는 ‘숲 속 실험실’ 등이 있다.

운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 매주 월요일(정기 휴관)과 추석 당일은 휴관한다. 관람료는 무료로, 개인 관람객은 당일 자유롭게 이용할 수 있고 단체 관람객은 사전 예약이 필요하다.

김수희 대구어린이세상 관장은 “우리 아이들이 노담밴드와 신나게 놀면서 유익한 건강 상식을 얻어가는 알찬 시간이 되길 바란다”며 “언제나 어린이와 가족들에게 즐거운 추억을 선물하는 공간이 되도록 노력하겠다”고 말했다.