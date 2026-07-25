말레이시아의 이스라엘 국민 입국 제한 정책을 둘러싸고 미국과 말레이시아 사이에 외교적 갈등이 불거졌다. 미국 국무부가 자국 정책을 이유로 주미 말레이시아 대사를 초치하면서, 정작 왜 이 사안이 대사 초치까지 이어져야 했는지를 두고 논란이 커지는 모양새다.

25일(현지시간) 말레이시아 외교부에 따르면 무함마드 샤룰 이크람 야콥 주미 말레이시아 대사는 최근 미 국무부에 불려가 말레이시아의 ‘이스라엘 불인정’ 정책에 대해 해명해야 했다. 모하마드 하산 말레이시아 외교장관은 이에 대해 “이는 항상 말레이시아의 정책이었다”며 “우리의 출입국 정책은 이스라엘 국가나 시오니스트 정권을 인정하지 않는다는 오래된 입장일 뿐”이라고 설명했다.

이번 사태의 발단은 가상화폐 거래소 코인베이스 전 최고기술책임자(CTO) 발라지 스리니바산이 말레이 반도 남부 조호르주 포레스트시티에 세운 ‘디지털 노마드’ 커뮤니티 ‘네트워크 스쿨’이었다. 이곳에 입국 제한 대상인 이스라엘 국적자들이 외국 여권으로 몰래 들어왔다는 주장이 온라인에서 제기됐고, 당국은 즉각 조사에 나서 이중국적자로 추정되는 10여명을 확인했다. 이 중 미국·이스라엘 이중국적자 1명이 미국 여권으로 입국했다가 이스라엘 시민권 보유 사실이 드러나 출국 명령을 받았다. 조호르주 당국은 이와 별개로 네트워크 스쿨의 허가·시설 관련 법규 위반을 확인해 사업자 등록 취소와 영업 중단도 명령했다.

말레이시아는 팔레스타인을 지지하는 이슬람 국가로서 이스라엘을 국가로 인정하지 않고, 당국의 사전 특별 승인 없이는 이스라엘 국민의 입국을 허용하지 않는 정책을 수십 년째 유지해왔다. 새로운 정책도, 이번 사건을 겨냥해 만든 조치도 아니라는 뜻이다.

그런데도 미국 하원 민주당 의원 8명(브래드 셔먼 등)은 마코 루비오 국무장관에게 서한을 보내 이 정책이 국제법 위반이라며 말레이시아와의 안보·경제 관계 재검토를 촉구했다. 특히 정책을 철회하지 않으면 국제군사교육훈련(IMET) 프로그램 지원을 끊으라고 요구했다. 이들은 서한에서 “말레이시아가 이스라엘을 인정하지 않는 것은 충분히 우려스러운 일”이라며 “미국 납세자의 세금으로 지원을 받아서는 안 된다”고 주장했다.

이에 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 정면 반박에 나섰다. 그는 이 정책이 수십 년간 이어져 온 것이며 반유대주의가 아니라 이스라엘의 팔레스타인 억압·점령에 대한 반대라고 선을 그었다. 안와르 총리는 “우리는 유대인이 아니라 이스라엘 국민이 여기 오는 것에 반대한다. 그들은 팔레스타인과 가자지구에 대한 살인, 범죄, 지속적인 억압과 식민지화에 공모했기 때문”이라고 강조했다. 이어 “말레이시아는 독립 국가”라며 “미 의원들이 위협을 가할 수는 있지만, 나는 말레이시아 국민의 결정을 확고히 지지할 것”이라고 밝혔다. 다만 이번 갈등이 대미 관계 전반에 악영향을 미쳐서는 안 된다며 미국 시민·기업·무역·투자는 계속 환영한다고 덧붙였다.