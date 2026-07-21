올다르크 취재진 질문 답 않고 출석 핸드볼 선수 몸수색한 30대 남성 경찰관 모욕 20대 남성 3명도 심사

[헤럴드경제=이영기 기자·이준영 수습기자] ‘올림픽공원 집회’ 현장에서 대한체육회의 경기장 내부 진입을 막은 30대 여성 A씨가 구속 기로에 섰다. 업무를 위해 경기장에 진입하려던 체육단체 관계자를 끝까지 막은 A씨는 업무집행 방해 혐의를 받고 있다. 이를 두고 일부 보수 커뮤니티에서 ‘올다르크(올림픽공원과 잔 다르크의 합성어)라는 별칭까지 얻었다.

서울동부지법 서범준 영장전담 부장판사는 21일 오후 2시30분께 업무방해 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다.

A씨는 이날 오후 2시24분께 영장실질심사를 받기 위해 법원에 모습을 드러냈다. A씨는 경찰 출석 당시와 마찬가지로 이번에도 태극기와 성조기를 옷에 부착했다. A씨는 왼쪽 가슴에 태극기·성조기 배지를 달고 검은색 상의와 회색 마스크를 착용하고 나타났다.

A씨는 “본인 행위 정당하다고 생각하나”, “업무방해 혐의 인정하나”, “체육 단체의 일할 권리는 어떻게 생각하나” 등 취재진의 질문에 답을 하지 않고 법원으로 들어갔다. 일부 시민들은 A씨 출석에 맞춰 법원 앞으로 찾아와 A씨를 향해 “올다르크 파이팅” 등 고함을 치기도 했다.

A씨는 지난달 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장의 출입문 앞에 버티고 서서 체육단체 관계자들의 진입을 약 2시간 동안 막은 혐의를 받는다.

이날 A씨 외에도 집회 관련 불법행위 피의자 4명의 영장실질심사도 진행됐다. 20대 남성 3명은 지난달 6일 개표소 시위 현장에서 경찰관을 향해 욕설하고 길을 막는 등 공무집행을 방해한 혐의를 받는다.

지난달 8일 핸드볼경기장에 출입한 여자 핸드볼 주니어 대표팀을 불법 수색한 특수강요 혐의를 받는 30대 남성도 구속 기로에 섰다. 당시 해당 남성은 선수들의 수색 상황을 생중계하고 “선수들의 양말을 벗겨보라”는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다.

검찰은 영장에 범행 과정에서 선수들의 얼굴을 생중계하는 등 범행 수법이 불량했다는 취지의 내용을 적은 것으로 전해졌다.