제품 구매부터 일상 소비까지 다양한 혜택 삼성 월렛 연동, 갤럭시 기기에서 편리하게 이용 삼성 제품 구매 시 최대 5%, 삼성 월렛 결제 시 3% 제공

[헤럴드경제(런던)=고재우 기자] 삼성전자가 미국에서 처음으로 신용카드 ‘삼성 갤럭시 카드’를 출시한다. 삼성 갤럭시 카드는 삼성 월렛과 연동돼 3% 캐시를 돌려주고, 삼성 제품 구매 시에는 최대 5% 캐시를 제공한다.

삼성전자는 삼성 갤럭시 카드를 출시하고, 미국 시장 공략에 적극 나설 것이라고 21일 예고했다. 삼성 갤럭시 카드는 바클레이스 US 은행이 발급하고, 비자 네트워크를 기반으로 운영된다.

삼성 갤럭시 카드는 프리미엄 메탈 소재로 제작됐다. 견고함과 고급스러운 디자인을 갖추고 있다. 연회비 없이 이용 가능하다.

특히 삼성월렛에서 사용하는 데에 최적화됐다. 발급과 동시에 삼성 월렛에 등록되고, 사용자가 별도 설정 과정 없이 즉시 이용할 수 있다. 갤럭시 기기에서 카드 발급 신청부터 결제, 리워드 적립카드 이용 관리까지 전 과정을 편리하게 이용할 수 있도록 설계됐다.

삼성 갤럭시 카드는 갤럭시 스마트폰을 비롯해 TV, 생활가전 등 삼성 제품 구매 시 가장 혜택을 제공한다. 일상 소비에서도 미국 시장 내 최상위 수준의 캐시 리워드를 적립할 수 있다.

세부적으로 삼성 공식 온라인·오프라인 채널에서 제품 구매 시 5% 캐시 리워드를 적립이 가능하다. 삼성 월렛을 통한 온라인·오프라인 결제 시 3%, 스트리밍 서비스 이용 시 2%, 실물 카드를 이용한 결제 시에는 1% 캐시 리워드를 준다.

또 미국 삼성닷컴 VIP 멤버십 이용시 20% 할인 혜택도 제공된다. 신규 가입 고객은 카드 발급 후 90일 이내 2,000달러 이상 사용 시 200달러의 캐시 리워드를 받을 수 있다.

사용자는 갤럭시 기기에서 카드 사용 내역과 리워드 현황을 확인하고 계정을 관리할 수 있다. 결제 카드뿐 아니라 멤버십 카드, 탑승권, 신분증, 디지털 키 등을 통합 관리할 수 있는 삼성 월렛의 편의성도 함께 활용할 수 있다.

삼성전자 관계자는 “삼성은 사용자의 일상을 더욱 편리하게 만드는 혁신적인 경험을 지속적으로 제공하고 있다”며 “삼성 갤럭시 카드는 삼성 월렛 경험을 한 단계 확장하는 새로운 서비스로, 소비자들이 삼성 제품 구매는 물론 일상 속 결제에서도 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.