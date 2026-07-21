7~9월 5회 서초여성가족플라자 잠원센터서 통합사례관리 50가구 베이킹 자조모임 운영 성취감 얻고 일상 속 고립감 해소... 올해 사회복지공동모금회 후원으로 운영 횟수 늘려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 통합사례관리 50가구를 대상으로 7월 21일부터 9월 15일까지 총 5회에 걸쳐 서초여성가족플라자 잠원센터에서 ‘베이킹 자조모임’을 운영한다.

이번 베이킹 자조모임은 복합적 위기를 겪고 있는 통합사례관리 대상자들이 함께 베이킹을 하며 자연스럽게 소통하고 교류하도록 마련됐다. 참여자들은 빵을 만들어 성취감을 얻고, 공동 활동을 통해 서로를 지지하는 관계를 형성하며 일상 속 고립감을 해소하고 자립 의지를 높이는 시간을 갖게 될 예정이다.

특히 올해는 서울사회복지공동모금회의 나눔네트워크 사업 후원으로 기존 2회에서 총 5회로 운영 횟수를 늘려 통합사례관리 대상자들에게 보다 많은 참여 기회를 제공, 지속적인 만남으로 자조모임의 효과를 높인다는 계획이다.

통합사례관리는 경제‧건강‧주거‧돌봄 등 여건에서 복합적인 어려움을 겪는 위기가구를 대상으로 공공과 민간의 다양한 복지자원을 연계해 맞춤형 서비스를 제공하고 안정적인 일상 회복과 자립을 지원하는 사업이다. 구는 매년 위기가구 맞춤형 지원사업의 일환으로 대상 가구가 같이 모여 활동하는 자조모임과 함께 주거환경 개선사업인 ‘청정케어’, 텃밭 가꾸기 등을 진행하고 있다.

향후 이번 베이킹 자조모임에 이어 원예치료 지원사업도 추진하는 등 통합사례관리 대상 가구의 사회적 관계망 형성과 심리‧정서적 회복을 지원하기 위한 다양한 맞춤형 프로그램을 지속적으로 운영해 나갈 방침이다.

전성수 서초구청장은 “이번 베이킹 자조모임을 통해 통합사례관리 대상자가 지역사회 안에서 사회적 관계를 회복하고 스스로 일상을 이어갈 수 있도록 도울 것”이라며 ”앞으로도 도움이 필요한 위기가구에게 민간과의 협력을 바탕으로 맞춤형 지원사업 확대해 나가겠다”고 말했다.