“형식주의 탈피, 교사 전문성·책임감 존중, 평가·피드백으로 강한 기본학력 키우겠다”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도교육청은 8월 1일부터 적용되는 ‘2026 초등학교 학생평가 기본계획’과 ‘초등학교 학업성적관리 시행지침’ 개정을 통해, 초등평가 70% 의무 반영 지침을 폐지하기로 했다.

강삼영 교육감은 “근거가 불분명한 획일적 평가 기준 때문에 형식적인 평가와 불필요한 행정이 늘어나는 비정상적인 관행은 바로잡아야 한다”고 말했다. 이어 “교사의 전문성과 책임성 아래 학생의 배움을 더 깊이 살피고, 평가 결과를 바탕으로 부족한 부분을 촘촘하게 지원하겠다”며 “강원교육은 교사의 전문성을 존중하고 책임 있는 평가와 피드백을 통해 문해력과 수리력을 비롯한 강한 기본학력을 키워 나가겠다”고 덧붙였다.

도교육청은 성취기준의 70%만 평가하는 것이 아니라, 교육과정에서 제시한 성취기준 전체를 교사가 학생의 발달 수준과 교육과정 운영에 맞게 전문적으로 재구성하고, 필요한 성취기준을 적절한 방법으로 평가하는 것이 2022 개정 교육과정의 원칙이라고 설명했다.

도교육청은 평가의 목적은 평가 자체가 아니라 학생의 배움을 확인하고 부족한 부분을 보완하는 데 있는 만큼, 앞으로는 평가 이후 학생 개별 피드백과 보충 지도를 더욱 촘촘하게 운영하도록 지원할 계획이라고 밝혔다.

개정된 부분은 ▷초등평가 성취기준 70% 의무 반영 지침 삭제 ▷학생 평가 결과 분석 및 맞춤형 피드백 강화 ▷성취기준 중심 교육과정-수업-평가 연계 운영 내실화 등이다.

교육청 관계자는 “교과별 성취기준의 70% 이상을 반드시 평가해야 한다는 지침은 전국적으로도 명확한 정책적 근거나 연구 사례를 찾기 어려운 기준으로, 학교 현장에서는 평가 실적을 맞추기 위한 행정적 부담과 형식적인 평가를 늘린다는 지적이 지속적으로 제기되어 왔다”고 개정 배경을 설명했다.