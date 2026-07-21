회사 “유연성 높여 곡면·모서리에도 들뜸 없이 시공”

도레이첨단소재(대표 김영섭)가 한솔홈데코와 고기능 ‘PET 인테리어필름’을 공동 개발했다고 21일 밝혔다.

이는 기존 PET소재의 한계를 개선해 높은 유연성을 지닌 것으로, 2년간 공동연구를 통해 개발됐다. 도레이첨단의 독자 필름 가공·제조기술과 고기능성 탄성소재를 활용해 기존 PVC소재 대비 약 2배 수준의 유연성을 확보했다.

이에 따라 곡면이나 모서리 등 복잡한 구조물에도 들뜸 없이 안정적으로 인테리어필름을 시공할 수 있게 됐다. PET소재는 우수한 가공성과 외관품질을 바탕으로 가구도어용 표면 마감재로 활용되고 있다. 그러나 소재 특유의 강성으로 인해 곡면이나 직각 모서리 등의 적용에는 한계가 있었다.

이번에 개발된 PET 인테리어필름은 한솔홈데코의 ‘한솔 스토리필름’ 라인에 적용될 예정이다. 도레이첨단 측은 “필름 기술력을 바탕으로 고기능 인테리어소재 개발을 늘리겠다. PET 방염필름 등 차세대 제품을 확대해나갈 것”이라 했다.