정용진-도로닌 회장, 조인트벤처 협약 아시아·북미 호텔·레지던스 개발협력

신세계그룹이 글로벌 부동산 개발회사인 오코(OKO) 그룹과 손잡고 세계적인 프리미엄 호텔·리조트 기업 아만 그룹의 호스피탈리티 개발 사업에 나선다고 21일 밝혔다.

오코 그룹은 아만 그룹 브랜드의 호텔·레지던스 개발을 주관하는 회사다. 오코 그룹과 아만 그룹 모두 블라디슬라프 도로닌 회장이 소유하고 있다. 아만 그룹은 글로벌 프리미엄 호텔·리조트 브랜드 ‘아만(Aman)’과 ‘자누(Janu)’를 운영한다.

정용진 신세계그룹 회장과 도로닌 오코 그룹 회장은 최근 서울 조선팰리스 호텔에서 신세계프라퍼티와 오코(OKO) 그룹 간 조인트벤처(JV) 설립 협약식을 했다. 신세계의 대형 복합 프로젝트 실행 역량과 오코의 럭셔리 호텔 건립 노하우를 결합해 글로벌 호텔·레지던스 시장과 부동산 개발 분야의 판도 변화를 이끈다는 구상이다.

양사는 합작사에 5억달러(약 7500억원)의 초기 투자금을 조성할 계획이다. 합작사는 먼저 아만 그룹의 럭셔리 브랜드인 아만과 자누의 호텔·레지던스 개발을 추진한다. 국내외 복합 상업용 부동산 개발 사업에서도 협력하기로 했다.

정용진 신세계그룹 회장은 “이번 전략적 파트너십은 한국에서 검증된 신세계프라퍼티의 개발 모델이 글로벌 호스피탈리티 시장에서도 효과적으로 적용될 수 있다는 확신을 반영한 것”이라며 “긴밀한 협력을 통해 전 세계 럭셔리 호스피탈리티 시장에 새 기준을 제시하겠다”고 말했다.

오코 그룹은 국내에서 스타필드를 운영하는 신세계프라퍼티가 호스피탈리티·엔터테인먼트·문화·도시 인프라를 유기적으로 결합한 복합 개발 사업을 성공적으로 추진했다는 점에 주목했다.

도로닌 회장은 “전 세계 여행객, 거주자, 그리고 지역사회에 공감을 불러일으키는 독창적인 프로젝트를 만들어내겠다는 정 회장의 장기 비전에 공감한다”며 “앞으로 양사의 전문성을 바탕으로 글로벌 무대에서 탁월한 개발 사업 기회를 함께 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다. 강승연 기자