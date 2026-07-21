에어컨·식세기 등 대상 3개, 12관왕

LG전자가 10년 연속으로 ‘올해의 에너지위너상’ 업계 최다 수상 기록을 달성했다고 21일 밝혔다.

AI(인공지능)·혁신 솔루션을 앞세워 에너지 고효율 기술 리더십을 인정받은 결과다.

LG전자는 소비자시민모임이 주최하고 기후에너지환경부·한국에너지공단이 후원하는 제29회 올해의 에너지위너상에서 최고상에 해당하는 대상 3개를 비롯해 총 12개의 본상을 수상했다. 이페이퍼(전자종이) 디스플레이(왼쪽 상단), 에어컨(오른쪽), 식기세척기(왼쪽 하단)가 대상을 수상했다.

LG 휘센 AI 오브제컬렉션(타워I) 에어컨이 대상과 정부 포상인 기후에너지환경부 장관상을 받았다.

고효율 실내기·실외기 기술을 적용해 동급 냉방능력을 갖춘 제품 대비 냉방효율을 최대 13% 높이고 전기요금을 최대 11.5% 절감해준다.

LG 이페이퍼 디스플레이는 대상과 한국에너지공단 이사장상에 선정됐다. 종이 포스터와 비슷한 질감을 재현하면서 전력 공급 없이도 화면을 유지하는 상업용 디스플레이다. 기존 디지털 사이니지 대비 99% 이상 소비전력을 절감한다.

출시를 앞둔 LG 디오스 AI 오브제컬렉션 식기세척기 신제품도 대상으로 뽑혔다. 에너지위너 시상을 시작한 1997년 이래 식기세척기가 대상을 받은 것은 이번이 처음이다. 이정완 기자