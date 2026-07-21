주거·쇼핑·문화·업무 연계된 29만8천㎡ 규모 디벨로퍼형 복합도시 조성 9월 ‘챔피언스시티 1차’ 3,216가구 분양… 더현대 광주·특급호텔 등 순차 추진

전남광주통합특별시(옛 광주광역시) 도심 핵심 입지인 옛 전방·일신방직 부지에 주거, 상업, 업무, 문화 기능이 유기적으로 어우러진 초대형 복합개발 프로젝트 ‘올 뉴 챔피언스시티(이하 챔피언스시티)’의 윤곽이 드러나며 지역 부동산 시장의 기대를 모으고 있다.

챔피언스시티는 약 29만8,000㎡(약 9만 평) 부지에 총 4,315가구 규모의 주거시설과 함께 더현대 광주, 특급호텔, 업무시설, 넓은 문화공원 등을 통합적으로 조성하는 광주 최초의 디벨로퍼형 복합개발 사업이다. 단순한 주거지 공급을 넘어 초기 기획부터 브랜드 유치, 도시 운영 전략까지 전 과정을 하나의 대형 프로젝트로 추진하는 것이 특징이다.

도시 마스터플랜은 글로벌 도시설계 전문기업 어반 에이전시(URBAN AGENCY)가 맡았다. 단지 중심에는 주요 시설을 보행 동선으로 연결하는 ‘어반 코어(Urban Core)’ 개념을 도입해 입주민과 방문객이 주거, 업무, 여가 활동을 도보권 내에서 원스톱으로 누릴 수 있도록 설계했다.

또한 역사적 가치가 높은 옛 공장 건축물과 기반시설 일부는 보존·재생 과정을 거쳐 갤러리, 공연장, 박물관 등을 갖춘 대규모 문화공원으로 탈바꿈한다. 기존 건축 부자재를 공원과 도로 조성에 재활용해 지역의 역사성과 장소성을 보존한다는 방침이다. 이와 함께 보행자와 자전거 친화적인 ‘그린&블루 네트워크’를 구축해 도시 전체를 녹지 공간과 유기적으로 연결한다.

전체 사업의 첫 단계로 오는 9월 첫 주거 단지인 ‘챔피언스시티 1차’가 본격적인 분양 일정에 돌입한다. 우미건설과 신영씨앤디가 시공을 맡은 이 단지는 지하 3층~지상 최고 49층, 12개 동, 전용면적 84~214㎡, 총 3,216가구 규모의 초고층 대단지로 조성된다. 특히 전체 공급량의 약 79%(2,534가구)가 실수요자 선호도가 가장 높은 전용 84㎡로 구성된다.

단지 내에는 광주 최대 규모의 통합형 커뮤니티 시설이 들어선다. 실내수영장을 비롯해 스크린 골프연습장, 피트니스, 다목적 실내체육관 등 스포츠 시설과 작은도서관, 독서실 등 프리미엄 교육 공간이 마련된다. 지상 44층에는 도심 조망이 가능한 입주민 전용 스카이 커뮤니티와 스카이 게스트하우스가 배치된다. 특히 카이스트 정재승 교수와 마인드브릭 디자인랩이 공간 설계에 직접 참여해, 공간이 인간의 심리와 행동에 미치는 영향을 반영한 ‘신경건축학’ 기반의 차별화된 주거 환경을 도입했다.

주요 상업 및 문화 시설 개발도 순항 중이다. ‘더현대 서울’의 약 1.5배 규모로 조성되는 ‘더현대 광주’는 광주 최초의 실내 식물원과 글로벌 브랜드 매장 등을 갖춘 미래형 복합쇼핑몰로, 오는 2029년 상반기 개장을 목표로 추진되고 있다.

부동산 업계 관계자는 “전남광주통합특별시 논의와 도시 재생 트렌드가 맞물린 상황에서 챔피언스시티는 광주 도심의 정주 여건을 대폭 끌어올릴 핵심 거점이 될 것”이라며 “상업·문화·주거가 집약된 차세대 디벨로퍼형 복합도시로서 지역의 신흥 리치벨트를 형성할 것으로 기대된다”라고 평가했다.

한편, ‘챔피언스시티 1차’의 견본주택은 사업 부지 내에 마련되며 오는 9월 중 문을 열고 본격적인 관람을 시작할 예정이다.