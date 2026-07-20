[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군의회 상임위원회 폐지 결정에 반발한 더불어민주당이 상임위 즉각 복구를 촉구하고 나섰다.

더불어민주당 소속 대구 지역 지방의원들은 20일 달성군의회앞에서 기자회견을 열고 달성군의회의 상임위원회 폐지 결정을 규탄하며 지방자치법 개정을 촉구했다.

이들은 “달성군의회 국민의힘 의원들이 다수 의석을 앞세워 상임위원회를 폐지했다”며 “충분한 협의와 숙의 없이 이뤄진 일방적 결정”이라고 비판했다.

이어 “1조 3000억원 규모의 예산을 항목별로 점검하고 행정사무감사를 통해 집행부를 견제하는 역할을 담당하는 조직이 바로 상임위원회”라며 “이를 폐지하는 것은 협의와 숙의의 과정을 최소화하고 곧바로 도장을 찍겠다는 뜻”이라고 주장했다.

더불어민주당 대구시당 관계자는 “달성군의회 국민의힘 의원들을 향해 상임위원회 폐지 결정을 즉각 철회하고 조속히 복구할 것을 촉구한다”며 “아울러 국회에 대해서도 지방의회에 위원회 설치를 재량으로 정한 현행 지방자치법을 고쳐 지방의회 상임위원회 설치를 의무화할 것”을 요구했다.