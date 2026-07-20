맞춤형 종합진료 제공…고향사랑기부금 600만원 전달 지난해 이어 의료지원·기부 지속…지역사회 상생 실천

[헤럴드경제=양정원 기자] 외교부공무원노동조합(위원장 이주연)은 지난 19일 충북 보은군 이음센터에서 외국인 근로자와 결혼이주여성을 대상으로 ‘상생 의료봉사’를 실시했다고 밝혔다.

이번 의료봉사는 병원 접근성이 낮고 언어 장벽 등으로 의료서비스 이용에 어려움을 겪는 외국인 근로자들의 건강을 돌보고 의료 사각지대를 해소하기 위해 마련됐다.

이날 의료진은 외과·내과·산부인과 등 분야별 전문 진료를 진행했으며, 초음파 검사와 혈액검사 등 개인별 건강 상태를 고려한 종합 의료서비스를 제공했다.

외교부공무원노동조합은 의료봉사와 함께 고향사랑기부금 600만원을 보은군에 전달했다. 지난해에 이어 올해도 의료지원과 기부를 이어가며 일회성 봉사에 그치지 않고 지역사회와 지속 가능한 상생협력 체계를 구축한다는 취지다.

보은군공무원노동조합 관계자들도 자원봉사자로 참여해 진료 안내와 현장 운영을 지원하며 공공부문 노동조합 간 연대와 협력의 의미를 더했다.

이주연 위원장은 “우리나라 농촌경제의 한 축을 담당하는 외국인 근로자들을 살피는 것 역시 상생을 위한 공공외교”라며 “앞으로도 외국인 근로자들에게 실질적인 도움이 되는 의료지원과 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 말했다.