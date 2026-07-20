소방당국 “완진 시 합동조사단 구성…화재원인 조사”

[헤럴드경제=김진 기자] 인천 서해구의 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재의 불길이 61시간 만에 잡혔다.

인천소방본부는 20일 오후 8시 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 화재가 초진됐다고 밝혔다. 화재는 지난 18일 오전 6시 54분쯤 시작돼 사흘 동안 이어졌다.

소방 당국은 이날 장비 231대와 소방관 등 인력 812명을 투입해 사흘 연속으로 야간 진화 작업을 벌여 불길을 잡았다. 현재는 대응 단계를 유지한 채 잔불을 정리하고 있다.

소방 당국자는 “화재가 완전히 진압되면 소방청, 국립소방연구원, 한국전기안전공사 등이 합동조사단을 구성해 화재 원인과 구체적인 피해 규모를 조사할 예정”이라고 말했다.

이번 화재로 인한 인명피해는 발생하지 않았다. 화재 발생 당시 물류센터 직원을 포함한 121명은 스스로 대피했다. 그러나 내부에 보관 중인 다량의 가연성 물질과 복잡한 건물 구조 등으로 인해 소방 당국이 진화에 어려움을 겪었다.

화재가 발생한 인천 물류센터는 지상 8층, 연면적 29만9000㎡ 규모다. 전국의 쿠팡 물류센터 중에서도 세 손가락 안에 꼽히는 크기다.

인천시 서해구는 건물 붕괴 위험을 고려해 전날 인근 주민을 대상으로 대피령을 발령했다. 200여명이 임시 대피소에 머물고 있다.

소방당국은 화재 이후 경보령인 대응 1단계와 2단계를 발령한 데, 이어 인근 8개 시도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 내리고 총력 대응에 나섰다. 진화 작업이 장기화하자 건물 주요 지점 3곳에 붕괴 경보기를 설치하고 최악의 경우에 대비하기도 했다.