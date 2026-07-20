[헤럴드경제=박종일 선임기자]김현기 서울 강남구청장이 취임 이후 처음 5급 승진 인사를 단행했다.

강남구는 20일 오후 행정직 8명, 사회복지직 1명 등 모두 9명의 5급(사무관) 승진 내정자를 발표했다.

특히 기획예산과 서지연 기획팀장, 스마트정보과 한혜란 팀장, 혁신전략과 정미선 팀장 등이 5급 승진 내정자로 확정됐다.

김현기 구청장은 취임과 함께 김희주 비서실장, 김광수 정책보좌관, 공승호 총무과장을 맨 먼저 발령낸데 이어 주명애 행정국장, 임경구 미래전략기획단장 발령내는 등 순차적으로 인사를 단행했다.

이와 함께 이날 5급 승진 내정자 9명의 명단을 발표했다.

다음은 이날 발표된 강남구 5급 승진 내정자 명단

◆서울 강남구 <5급 승진>(행정직)▷기획예산과 서지연 기획팀장 ▷지방소득세과 홍기정 ▷보육지원과 정태숙 ▷스마트정보과 한혜란 ▷환경과 김윤금 ▷혁신전략과 정미선 ▷보건행정과이민옥 ▷논현2동 김혜영

(사회복지직)▷장애인복지과 소정화