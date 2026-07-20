[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 우승한 스페인 축구대표팀이 엄청난 돈방석에 앉는다.

스페인은 20일(한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 월드컵 결승전에서 1-0으로 이겼다. 스페인은 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 통산 두 번째 우승을 기록했다.

이번 우승으로 스페인축구협회가 받는 우승 상금은 무려 5000만 달러(약 744억 원)에 이른다.

스페인은 상금 외에도 본선 진출 수당 1000만 달러(약 148억 원)와 대회 준비 지원금 150만 달러(약 22억 원)를 더해 총 6150만 달러(약 915억 원)를 받게 됐다. 선수들에게 지급할 포상금 규모와 방식은 스페인축구협회가 결정한다.

우승 상금 5000만 달러는 월드컵 사상 최고액이다. 2022 카타르 대회 우승팀 아르헨티나가 받은 4200만 달러보다 800만 달러 늘었다.

48개국 체제로 처음 열린 북중미 월드컵의 총상금 규모는 6억5500만달러(약 9745억원)다.

준우승팀인 아르헨티나가 이번 대회에서 받은 2등 상금만 3300만달러(약 491억원)다. 3위 잉글랜드는 2900만달러(약 431억원), 4위 프랑스는 2700만달러(약 402억원)를 수령한다.

8강 진출국은 1900만달러(약 283억원), 16강 진출국은 1500만달러(약 223억원)가 지급된다.

조별리그에서 탈락한 한국도 900만달러(약 134억원)를 받는다. 본선에 진출한 모든 나라는 별도로 준비 지원금 150만 달러(약 22억 원)를 지급받았다.

한편, 스페인 선수들은 상금뿐 아니라 월드컵 트로피가 새겨진 ‘우승반지’도 받는다. 미국 프로스포츠의 우승 반지 문화를 도입한 것이다. 월드컵 우승팀에 반지가 제공되는 것은 이번이 처음이다.