축구혁신위 3차 “원점 안 돌아가” “공정성·대표성·신뢰성 최우선”

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 축구의 수장인 대한축구협회 회장을 뽑는 선거인단을 늘리는 작업이 본격화됐다. 축구인들의 민의가 협회장 선거에 충분히 반영되도록 하기 위한 전제다.

혁신위는 20일 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장 주재로 국립현대미술관 서울관 대회의실 3차 회의를 열었다.

박 위원장에 따르면 유승민 대한체육회 회장 등 혁신위 위원 전원이 참석한 가운데 비공개로 진행된 이날 회의에서는 체육회가 현재 300명 이내 간선제를 규정한 회원종목단체 규정을 조속히 개정하는 것으로 합의가 이뤄졌다.

축구협회 측은 체육회 개정안에 부합하는 선거인단 개편 검토안을 마련했고, 이에 대한 토론이 이뤄졌다.

앞서 체육회는 지난 16일 임시 대의원총회를 열어 축구협회 등 종목단체 회장 선거 규정의 ‘모법’이라 할 수 있는 체육회 정관의 선거인단 관련 규정 개정안을 만장일치로 통과시켰다. 기존 2200명인 선거인단을 9만2000명으로 40배 이상 확대하는 게 개정안의 골자다.

회장 궐위 시 60일 이내로 규정된 신임 회장 선출 기한을 연장하는 개정안도 이날 체육회 스포츠공정위원회 의결을 거쳐 21~22일 이사회에서 다뤄질 예정이다.

박 위원장은 “차기 회의 시 보완안을 함께 논의하기로 했다. 논의에서 가장 중요한 기준은 국민 신뢰를 얻을 수 있는 공정성과 대표성, 그리고 실현 가능성이 될 것”이라고 말했다.

박 위원장은 20일 축구협회 회장 선거인단이 얼마나 확대될지를 묻는 말에 “최소 수천 명 이상은 될 것”이라고 답하면서 “체육회가 기획한 안은 오랜 기간 검토를 통해 나온 결과물이지만 축구협회는 이제 막 시작점에 있다. 지금 당장 얼마나 늘어날지 단정 짓기는 어렵다”고 말했다.

일부 시도 축구협회장이 선거제도 개편에 반발하는 움직임을 보이는 데 대해 박 위원장은 “반발이 있을 거라는 건 충분히 예상 가능하다”면서도 “그런 이유로 개편안이 원점으로 돌아갈 일은 없을 것”이라고 잘라 말했다.

한국 축구는 협회장과 대표팀 사령탑이 모두 공석이다. 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임과 내년 1월 개막하는 2027 아시안컵 준비를 제대로 시작하려면 차기 집행부가 들어서야 한다.

박 위원장은 “준비가 안 된 상태에서 서둘러 치르는 것보다 많은 사람이 인정할 수 있는 환경에서 회장을 뽑는 것이 가장 중요하기에 ‘언제까지 해야 한다’라는 기한을 정해두지는 않았다”면서 “최대한 빨리 협의해서 좋은 안을 만들기 위해서 노력하겠다”고 말했다.