식품위생법상 국내서 개미 식용 불가 검찰, “개미 메뉴로 1억2000만 수익” 식당 측 “개미 사용 음식 극히 일부”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 서울 강남구의 한 미쉐린 2스타 레스토랑에서 식용으로 허가받지 않은 개미를 음식에 올려 판매한 혐의로 재판에 넘겨진 식당 대표에게 검찰이 징역 1년을 구형했다.

서울서부지법 형사8단독 이세창 부장판사는 20일 식품위생법 위반 혐의로 기소된 레스토랑 대표 A씨와 식당 운영 법인에 대한 첫 공판을 진행했다. 검사 측은 이날 공판에서 A씨에게 징역 1년을 식당 운영 법인에는 벌금 2000만원을 각각 구형했다.

A씨 등은 2021년부터 미국과 태국에서 건조 상태의 개미를 반입해 약 4년간 일부 메뉴에 얹어 판매 제공한 혐의를 받는다. 식품위생법상 개미는 식용이 허용된 곤충 10종에 포함되지 않아 식품 원료로 사용할 수 없다.

검찰은 범행 기간이 장기간 이어졌고 사용된 개미에서 기준치를 초과한 중금속 성분이 검출된 점 등을 구형 이유로 들었다.

검찰은 이 식당이 개미를 올린 디저트를 1만2274명에게 판매하고 1억2000만원 상당 이익을 거둔 것으로 파악했다.

피고인 측은 혐의를 인정했다. 다만 검찰이 산정한 개미 사용량과 이를 제공받은 손님 수는 실제보다 적다고 주장했다. 개미를 사용한 메뉴도 극히 일부였다고 주장했다.

A씨 측 변호인은 “손님들에게 개미를 곁들일지 여부를 미리 물었고 원하지 않는 손님에게는 제공하지 않았다”며 “실제로 개미를 먹겠다고 한 손님은 전체의 약 60% 정도였다”고 말했다.

재판부는 오는 9월 2일 이 사건에 대해 판결할 예정이다.