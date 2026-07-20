- 취임 1주년 간담회, 독파모·프론티어 모델‘ 투트랙 전략 제시 - 모두의 AI·피지컬 AI·AI 데이터센터 구축 등 집중 투자 강조

[헤럴드경제=구본혁 기자] “지난 1년이 대한민국이 AI 강국으로 도약하기 위한 기반을 다진 시간이었다면, 앞으로는 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 증명해야 할 시기입니다.”

배경훈(사진) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 독자 파운데이션 모델을 넘어 프론티어 AI(최첨단 AI 모델) 개발을 병행하겠다는 의지를 밝혔다. 국민의 실생활에 적용되는 AI 에이전트를 확산하겠다는 계획도 밝혔다.

배경훈(사진) 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 취임 1주년 기자간담회에서 “AI 모델 경쟁을 넘어 서비스 경쟁력을 확보하는 것이 앞으로의 핵심 과제”라며 이같은 계획을 밝혔다.

배 부총리는 지난 1년간 가장 큰 변화로 독자 AI 개발 필요성에 대한 사회적 공감대가 형성된 점을 꼽았다.

그는 “예전에는 왜 독자 AI가 필요한지, 정부가 GPU를 구매해 지원하는 것이 맞는지에 대한 질문이 많았지만 이제는 그런 질문이 많이 줄었다”며 “독자 AI의 필요성에 대한 공감대가 형성됐다고 본다”고 말했다.

다만 앞으로는 AI 모델 자체보다 서비스를 얼마나 잘 구현하느냐가 경쟁력을 좌우할 것이라고 판단했다.

배 부총리는 “독자 파운데이션 모델을 만드는 것이 끝이 아니다”며 “AI 에이전트 시대에는 국민들이 실제 사용하는 서비스를 얼마나 잘 제공하느냐가 더 중요하다”고 말했다.

이와 관련 정부는 ‘모두의 AI’ 프로젝트를 본격 추진하고 있다.

그는 “당장 외산 AI 서비스를 모두 대체할 수 있다고 기대하지는 않는다”면서도 “공공 부문 서비스를 먼저 제공해 외산에서 제공하지 않는 새로운 혜택을 만들고, 내년 하반기부터 국민들이 체감할 수 있는 AI 에이전트 서비스를 선보일 계획”이라고 밝혔다.

정부 AI 전략도 기존 독자 파운데이션 모델 중심에서 프론티어 AI 개발을 병행하는 투트랙 체계로 확대된다.

배 부총리는 “독파모는 공공서비스와 산업 AI 전환이 목표였다”며 “이제는 세계 최고 수준 경쟁력을 확보하기 위한 프론티어 AI 모델까지 함께 추진하는 방향으로 전략을 구체화하고 있다”고 설명했다.

프론티어 AI 개발에는 약 3조5000억원 이상의 대규모 투자가 필요할 것으로 전망했다.

그는 “AI 3대 강국으로 도약하기 위해 반드시 필요한 투자”라며 “재정당국 등 관계부처와 긴밀히 협의하고 있다”고 말했다.

배 부총리는 글로벌 AI 협력 전략도 공개했다.

배 부총리는 “해외 순방을 다니며 많은 국가들이 미국이나 중국에 종속되지 않는 AI 협력을 원한다는 점을 확인했다”며 “K-AI를 중심으로 AI 연합체를 구성하고 풀스택 AI를 제공하는 국가로 성장시키겠다”고 말했다.

다만 중국과의 협력에 대해서는 “미국과의 관계 등을 종합적으로 고려해야 하는 정책적 판단이 필요한 사안”이라며 신중한 입장을 피력했다.

한편 구혁채 과기정통부 1차관은 연구개발(R&D) 혁신과 관련 “전 정부에서 삭감됐던 R&D 예산이 역대 최대 규모로 복원됐고 연구행정 간소화와 PBS 제도 개선도 추진 중”이라며 “기술사업화와 투자형 R&D 확대를 통해 연구성과가 산업으로 이어지는 생태계를 만들겠다”고 밝혔다.

또 기술사업화와 관련해서는 “출연연과 과기원의 창업 규제를 완화하고 투자형 R&D를 확대해 연구성과가 실제 산업으로 이어질 수 있도록 지원하겠다”고 전다.