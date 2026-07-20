은행 가계 주택대출 태도 종합지수 ‘-7’ 대출 수요도 ‘-6’…‘빚투’ 일반대출 ‘14’

[헤럴드경제=김벼리 기자] 은행들이 가계부채 관리 기조를 이어가면서 3분기 가계대출 문턱이 더 높아질 전망이다. 주택 관련 대출 수요도 규제 강화에 줄어들 전망이다.

한국은행이 20일 발표한 ‘금융기관 대출행태서베이 결과’에 따르면 올해 3분기 은행의 대출태도 종합지수는 -7로 집계됐다. 올해 1분기(-1)나 2분기(-2)에 비해 마이너스 폭이 확대됐다.

이 지수에서 마이너스(-) 부호는 전 분기 대비 대출태도 강화나 신용위험 감소, 대출수요 감소를 뜻한다. 플러스 부호(+)는 그 반대를 의미한다.

대출 주체별로 보면 가계 주택대출이 -14, 가계 일반대출(신용대출 등)이 -11로 각각 대출태도 강화가 우위를 나타냈다.

한은은 “가계대출은 (은행권의)가계부채 관리 기조가 지속되면서 주택 관련 대출과 일반대출 모두 강화될 것으로 전망된다”고 말했다.

대기업(0)과 중소기업(0)은 전 분기 수준을 유지할 것으로 전망됐다.

3분기 대출수요 종합지수는 17로, 2분기(24)보다 낮아졌다. 가계 대출수요 중 일반대출(14)은 가계 생활자금, 증시 투자자금 수요 등으로 증가하는 반면, 주택 관련 대출(-6)은 규제 강화와 금리 상승 등으로 감소할 것으로 예상됐다.

기업 대출수요는 대내외 불확실성 등에 따른 유동성 확보 수요, 회사채 금리 상승 등으로 대기업(6)과 중소기업(25)에서 모두 증가할 것으로 분석됐다.

은행들이 예상한 3분기 신용위험 종합지수는 22로, 2분기(29)보다 하락했다.

중동 전쟁 장기화 등의 영향으로 경영 여건 불확실성이 지속되면서 중소기업(25)의 신용위험이 대기업(8)보다 더 큰 폭으로 확대될 것으로 관측됐다. 가계(19)의 경우 취약 차주의 채무 상환 능력 저하 우려 등으로 신용위험이 증가할 것으로 전망됐다.

저축은행 등 비은행 금융기관은 대체로 대출태도 강화 기조를 지속하고, 신용위험은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됐다.

이번 설문조사는 지난달 4∼17일 203개 금융기관 여신 총괄 담당 책임자를 대상으로 전자설문, 우편, 인터뷰 등을 통해 진행했다.