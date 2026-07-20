4년 연속 잔류농약 분석 능력 국제적 신뢰 입증

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 광양시 농업기술센터가 영국 식품환경연구청(FERA)이 주관한 ‘잔류농약 국제 비교숙련도평가(FAPAS)에서 잔류농약 분석 능력을 인정받았다.

FAPAS는 전 세계 분석기관을 대상으로 잔류농약, 토양, 중금속, 미생물 등의 분야에서 분석기관의 정확성을 비교하는 농·식품 분석 능력 평가로 광양시는 4년 연속 선정됐다.

이번 평가에는 전 세계 59개 분석기관이 참여했으며, 동일한 시료(당근 퓨레)를 분석한 결과를 바탕으로 산출한 표준점수(Z-스코어)로 각 기관의 분석 능력을 평가했다.

분석값이 ±2 이내이면 분석 능력을 신뢰할 수 있는 것으로 인정되며, 광양시 농산물안전분석실은 12개 농약 성분 모두 ‘만족’ 등급을 받았다.

시는 이를 바탕으로 국립농산물품질관리원의 잔류농약 분석법 일부 개정에 맞춰 응애 살충제 성분인 ‘비페나제이트(Bifenazate)’ 대사산물(Bifenazate-diazene)을 잔류농약 분석 항목에 추가하는 등 농산물 안전성 관리를 강화하고 있다.

이와 함께 최근 잔류농약 부적합 사례가 증가함에 따라 로컬푸드에 출하하는 광양시 농업인을 대상으로 463종의 잔류농약 검사를 실시하고 있다.

검사 대상은 광양시에 주소지와 경작지를 둔 농업인이 생산한 농산물이며, 시료(0.5~1kg)와 농업경영체등록 확인서를 지참해 농산물안전분석실(광양시 광양읍 서천변로 177 과학영농관 3층)에 의뢰하면 된다.

분석료는 광양지역 농업인은 3만 4800원이며, 로컬푸드 출하 농업인은 무료로 이용할 수 있다.

이은희 시청 기술보급과장은 “국제적으로 인정받은 분석 능력을 바탕으로 잔류농약 검사를 실시해 맛뿐 아니라 안전성이 검증된 농산물이 생산·유통될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

자세한 사항은 광양시 농산물안전분석실(061-797-3638)로 문의하면 된다.