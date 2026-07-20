- 27일 2026 대덕특구 항공우주 혁신포럼 개최 - 공공기술 이전, 기업 지원제도·성장사례 공유

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단 대덕연구개발특구본부는 한국항공우주연구원과 함께 오는 27일 대전 사이언스 콤플렉스에서 ‘2026년 대덕특구 항공우주 혁신포럼’을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 대덕특구의 전략산업인 항공우주 분야의 기업과 연구기관 간 교류를 확대하고, 공공기술 이전부터 실증, 사업화까지 이어지는 기술사업화 과정에 필요한 정보와 항공우주 분야 특구기업의 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 항우연의 기술이전 절차 및 기업 협력 프로그램, 대덕특구의 기술사업화 지원 사업 및 제도와 함께 이를 활용해 성장한 항공우주·방산 기업의 우수 사례가 소개될 예정이다.

항우연은 기관이 보유한 기술의 이전 절차와 기업 협력 프로그램을 안내하고, 오는 11월 특구재단과 공동으로 추진할 예정인 ‘항공우주·방산 오픈이노베이션’의 운영방향과 참여방법을 공유한다.

대덕특구본부는 기업의 기술 검증과 사업화를 지원하는 지역혁신 실증사업을 비롯해 연구소기업 및 첨단기술기업 등 특구기업들이 활용할 수 있는 주요 지원 제도를 안내한다.

특구의 지원 사업과 제도를 활용해 성장한 기업 우수사례도 발표된다.

㈜나르마 권기정 대표는 항우연 연구원 출신으로 2018년 창업 이후 항우연의 기술 출자를 통해 ‘항우연 제1호 연구소기업’으로 등록하고, 연구소기업 제도와 특구육성사업(R&D)을 활용해 전동식 소형 틸트로터 드론을 개발·사업화한 성공 경험을 소개한다.

나르마는 항우연의 틸트로터 항공기 관련 기술출자를 통해 항우연 최초의 연구소기업(제671호)으로 등록됐으며, 이후 특구육성사업(R&D) 등을 활용해 기술사업화를 추진해 왔다.

세계 최초로 전동식 소형 틸트로터 드론을 상용화했으며, 주력 제품인 AF100과 AF200은 수직 이착륙과 고속 수평비행이 가능하다.

㈜링크나인시스템 황인설 과장은 대덕특구에 입주해 지상군 전술데이터링크 등 방위산업 소프트웨어를 개발하며 특구의 연구·산업 생태계를 기반으로 성장한 과정과 대덕특구 실증사업을 활용해 실제 운용 환경에서 기술을 검증하고 사업화로 연계한 사례를 발표한다.

링크나인시스템은 소프트웨어와 하드웨어를 통합한 시제품을 제작하고, 모의 전술 네트워크와 무기체계 테스트베드에서 메시지 송수신, 처리성능, 안정성 등을 검증할 계획이다.

참석자들은 두 기업의 사례를 통해 공공기술 기반 창업부터 연구소기업 제도 활용, 지역혁신 실증 기획에서 스케일업(R&BD)으로 이어지는 후속 사업화 과정을 구체적으로 살펴볼 수 있다.

대덕특구본부는 이번 포럼을 계기로 항공우주 분야 기업과 연구기관 간 교류를 확대하고, 공공기술 이전과 공동연구, 사업화 협력으로 이어질 수 있도록 적극 지원할 계획이다.

임문택 대덕특구본부장은 “항공우주 산업의 성장을 위해서는 우수한 기술을 보유한 연구기관과 혁신기업이 지속적으로 만나 협력 기회를 발굴하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 대덕특구의 항공우주 분야 산·연 교류를 확대하고, 공공기술이 기업의 사업화와 성장으로 이어질 수 있도록 협력 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.