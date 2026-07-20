제11대 국민건강보험공단 이사장 취임식서 밝혀 ‘리부트 건강보험’, ‘국민중심의 건강복지플랫폼 혁신’ 방향 제시

[헤럴드경제=이태형 기자] 강청희 신임 국민건강보험공단 이사장은 20일 “‘인간의 존엄’이 앞으로 공단이 추구해야 할 혁신의 출발점이자 최종 지향점이 될 것”이라고 말했다.

강 이사장은 이날 강원특별자치도 원주시 본부에서 열린 제11대 이사장 취임식에서 “공단은 국민의 인간다운 삶과 인간의 존엄을 지키기 위해 존재한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “건강보험의 존재 이유를 다시 세우고 국민 중심으로 서비스와 조직, 재정과 운영체계를 처음부터 다시 혁신하겠다”며 ‘리부트 건강보험’을 선언했다.

‘리부트 건강보험’이 지향하는 미래로, “병들기 전에 예방하고 건강을 유지하도록 돕고, 건강한 노후와 돌봄까지 함께 책임지는 생애주기 건강보장체계”를 제시했다.

강 이사장은 건보공단을 국민중심의 건강복지플랫폼으로 혁신하겠다는 구상도 내놓았다.

그는 “국민에게는 건강과 복지가 따로 존재하지 않는다”며 “건강보험과 장기요양보험, 지역사회 통합돌봄을 하나로 연결하는 국가 건강복지플랫폼을 구축하겠다”고 약속했다.

또 “AI는 선택이 아니라 필연적인 시대의 표준”이라며 “세계 최고 수준의 건강보험 빅데이터를 활용해 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고 재정 누수와 부당청구를 더욱 정밀하게 관리하겠다”는 구상도 제시했다.

강 이사장은 대한의사협회 상근부회장, 용인시 기흥구 보건소장, 건보공단 급여상임이사, 한국공공조직은행 은행장을 역임하는 등 의료 현장과 공공행정을 두루 경험한 보건의료 분야 전문가이다.

강 이사장의 임기는 이날부터 2029년 7월 19일까지 3년이다.